Tamo Junto Com desta quarta-feira vai honrar os nosso “velhinhos”

Uma dos principais pilares da Tribuna do Paraná, além de contar boas histórias, é promover conexões. Por intermédio do jornalismo, a missão é colocar na mesma discussão (na mesma sala, na mesma luta) quem precisa de ajuda, com quem pode e quer ajudar. Desta forma, nasceu o Tamo Junto Com…, que nesta quarta-feira (17) estará ao lado do Lar de Idosos Tarumã, mantido pelo Socorro aos Necessitados;.

O nosso projeto já ajudou três instituições beneficentes de Curitiba com doações angariadas a partir de doações espontâneas dos nossos leitores – por intermédio de contribuições via QR Code nas nossas matérias no site e também na versão impressa da Tribuna. Além disso, parte da renda obtida com a venda dos exemplares da Tribuna desta quarta vai direto para a conta das entidades.

+ Leia mais: Vai ter horário de verão em 2025? Governo Federal não descarta possibilidade

O projeto nasceu em junho deste ano e todos os meses uma instituição é escolhida para receber o apoio financeiro, além de matérias contando a história do trabalho maravilhoso desenvolvido por elas. Nossos parceiros até agora foram a Acridas, Fepe e Irmandade Betânia.

As pessoas compraram a ideia, ajudaram como podiam naquele momento e a venda de jornais nas bancas foi muito boa. Foi possível juntar um dinheiro importante que vai fazer a diferença no dia-a-dia de instituições que estão há muito tempo lutando por quem mais precisa em Curitiba.

Nesta quarta a distribuição gratuita da Tribuna será feita na esquina da Rua Professora Olga Balster com a Avenida Victor Ferreira do Amaral, ao lado do Jockey Plaza Shopping, próximo à sede do Lar Tarumã.

Quer participar?

Que tal indicar uma instituição para participar? Se você quiser sugerir uma ONG ou entidade (que esteja legalizada), que ajuda quem precisa, mande sua indicação com nome e contato para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias: 41 9683-9504.