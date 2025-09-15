Obras do novo Inter 2 vão causar falta de água em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (16), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fará um serviço de remanejamento de rede de água para permitir o avanço das obras do projeto Novo Inter 2.

De acordo com Fabian Brotto Monteiro, gerente da Sanepar na Regional Curitiba Leste, a execução das obras de pavimentação afeta as tubulações da Sanepar e por isso será necessário o remanejamento para que as intervenções de pavimentação tenham continuidade sem interferir no sistema de saneamento.

Para fazer o remanejamento da tubulação na rua Capitão Zeppin, no bairro Uberaba, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água. O trabalho será feito das 8h às 17h e a recuperação do sistema de abastecimento será gradativa. O fornecimento de água deve estar regularizado por volta das 22h.

“Serão afetadas aproximadamente 6 mil unidades consumidoras, em torno de 22 mil pessoas. Importante ressaltar que nas residências que possuem caixa-d’água, as pessoas não devem perceber esse desabastecimento”, ressalta.

O gerente explica que a Sanepar e a Prefeitura têm trabalhado em parceria e já estão sendo avaliadas as próximas intervenções para programar futuras manobras caso seja necessário e comunicar a população com antecedência.

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas por dia, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115.