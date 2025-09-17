Show de Natal da Disney ganha sessões extras em Curitiba; como garantir ingresso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem não conseguiu comprar os ingressos nas vendas gerais, a notícia é boa! O show Disney Celebra: Um Natal Inesquecível ganhou sessões extras em Curitiba. A magia, que chega pela primeira vez ao Brasil como parte da programação do Natal de Curitiba 2025, acaba de abrir novas oportunidades para famílias e fãs da Disney.

Na próxima segunda-feira (22), curitibanos e turistas terão a chance de garantir ingressos para cinco sessões adicionais, todas programadas para as manhãs dos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, sempre às 11 horas. O palco para o evento será o Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui.

Para quem está ansioso para garantir lugar, a venda de ingressos começará às 10 horas de segunda-feira. As compras podem ser feitas online ou diretamente na bilheteria física oficial, localizada no ParkShopping Barigui – opção que não cobra taxas adicionais.

As sessões extras mantêm os ingressos populares, com valores a partir de R$ 25. Essa é uma oportunidade para que mais famílias possam vivenciar a magia natalina da Disney, que também trará atrações gratuitas pela cidade.

Natal da Disney em Curitiba: valores dos ingressos

Os valores variam conforme o setor escolhido. Nos assentos populares, que representam 20% da capacidade total na arquibancada lateral, os preços vão de R$ 25 (meia-entrada) a R$ 50 (inteira). Para quem busca uma experiência mais próxima dos personagens, nas sessões das 11h, a plateia VIP custa R$ 249,50 (meia-entrada) e R$ 499 (inteira).

Já nas sessões das 16h e 20h, os ingressos de arquibancada central saem por R$ 174,50 (meia entrada) e R$ 349 (inteira), enquanto a plateia fica em R$ 209,50 (meia entrada) e R$ 419 (inteira).

A organização garantiu espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD), pessoas com mobilidade reduzida (PMR) e acompanhantes. Clientes Nubank e Disney+ contam com 10% de desconto na tarifa inteira, embora os descontos não sejam cumulativos.

Como será o espetáculo

O espetáculo promete encantar todas as idades. Mickey, Minnie e outros personagens queridos estarão presentes em uma apresentação que reúne mais de 30 artistas em cena. Com cenários elaborados, efeitos especiais, figurinos e trilha sonora original, a narrativa foi criada para transmitir uma mensagem de esperança, união e celebração.

A história se desenrola dentro do Centro de Eventos Positivo, onde dois anfitriões recebem a missão de embalar sonhos e desejos que chegam a um centro de distribuição. Os personagens da Disney se unem nessa jornada para garantir que cada desejo se transforme em uma celebração especial, além de completarem uma missão junto ao público presente.

Os shows acontecem de 16 a 23 de dezembro, mas a magia da Disney não para por aí. O Natal em Curitiba também contará com duas experiências gratuitas: o Parque Mágico, com ativações lúdicas, ambientações temáticas e espaços fotografáveis espalhados pelo Parque Barigui; e o Disney+ Open Air, com exibição de conteúdos especiais do serviço de streaming ao ar livre, na lateral do pavilhão. As datas de início dessas atrações gratuitas serão anunciadas em breve.

Natal de Curitiba 2025

O Natal de Curitiba 2025 começa oficialmente no dia 24 de novembro. Moradores e turistas poderão aproveitar 44 dias de atrações, com apresentações até 23 de dezembro e decoração até 6 de janeiro de 2026. Serão mais de 150 espetáculos nesse período.