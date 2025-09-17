Região Metropolitana de Curitiba também têm Armazéns da Família; veja onde encontrá-los

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A exemplo de Curitiba, que tem 35 Armazéns da Família, a Região Metropolitana também conta com esses estabelecimentos que compõem um amplo programa de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba com alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal a preços em média até 30% mais baixos que nos mercados tradicionais.

São 15 armazéns que ficam nos municípios de Doutor Ulysses, Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiúva do Sul, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná, Campo Magro, Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Agudos do Sul.

Alguns deles estão em processo de reabertura e ampliação. Já os municípios de Quatro Barras e Campo Largo são autorizados a comprar em Curitiba. Sobre as ações de segurança alimentar em Curitiba.

“Nosso olhar é abrangente, vai do campo ao prato, da produção e transporte ao consumo. Garantimos alimentação acessível e de qualidade para quem mais precisa, mas também investimos no combate ao desperdício e na produção sustentável de alimentos”, explica o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho.

O secretário para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, Thiago Bonagura, afirma que ter acesso a produtos de qualidade e mais baratos é fundamental para a qualidade de vida da população no anel metropolitano, que soma 3,7 milhões de habitantes.

“Na região metropolitana estão a maior parte dos produtores que fornecem para a capital. Ações planejadas e integradas garantem qualidade e bons preços, o que beneficia tanto quem planta como quem compra”, pontua Bonagura.

Região Metropolitana de Curitiba também têm Armazéns da Família. São 15 unidades em 12 cidades. Foto: Divuglação

Como funciona?

Para ser beneficiário, o cidadão precisa ser residente no município, maior de 18 anos, ter renda familiar de até cinco salários mínimos (calculados pelo valor nacional) e cadastro aprovado. Os dependentes do titular cadastrado e entidades sociais também são beneficiados.



O atendimento é de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; e, no sábado, das 9h às 14h.