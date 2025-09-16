Morre Dona Olga, ícone dos lanches do Bacacheri

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Bacacheri perdeu, no último domingo (14), Dona Olga Caiado, a mulher que por mais de três décadas alimentou gerações de curitibanos com seus lanches generosos. Ela morreu aos 63 anos.

Mais do que proprietária do tradicional D’Olga Lanches, carinhosamente apelidado pelos moradores como “Mc D’Olga”, Dona Olga era uma figura emblemática do bairro, dessas pessoas que transformam um simples ponto comercial na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, em lugar de encontro e aconchego. Ela recebeu uma homenagem da página Bacacheri News, no Facebook.

Durante 30 anos, ela manteve a receita que conquistou paladares e corações: lanches preparados com ingredientes de qualidade e servidos com aquele atendimento caloroso que só quem tem paixão pelo que faz consegue oferecer.

Seu cachorro-quente gigante, considerado “o maior de Curitiba”, era uma verdadeira instituição na cidade. A fama do lanche ultrapassou as fronteiras do Bacacheri e atraía visitantes de diversos bairros, curiosos para experimentar a criação que virou lenda urbana.

“Meus sentimentos a todos familiares e amigos. Dona Olga marcou muito em nossa família, meu filho fazia pré no colégio, Nossas senhora de Nazareth e quando voltávamos do colégio ele já falava , mamãe vamos passar na tia Olga para pegar nossos cachorros quentes . Deus a receba na bondade infinita”, disse uma cliente no facebook.

Mas não era apenas pelo tamanho que os lanches de Dona Olga se destacavam. O sabor inconfundível e o capricho na preparação fizeram do estabelecimento um ponto de referência gastronômica na capital paranaense.

Para muitos moradores, uma visita ao D’Olga Lanches significava mais que matar a fome – era um ritual que reunia amigos e famílias em torno de uma tradição que atravessou gerações.

