Katy Perry em Curitiba: guia completo do show desta terça-feira

Nesta terça-feira (16), Curitiba será palco do show da estrela pop Katy Perry, na Arena da Baixada. A apresentação faz parte da turnê mundial “The Lifetimes Tour”, que teve início no dia 23 de abril na Cidade do México e já passou por várias capitais ao redor do mundo.
No Brasil, a cantora americana já mostrou seu talento no festival The Town, em São Paulo, e agora é a vez dos paranaenses conferirem de perto o espetáculo que promete reunir os maiores sucessos da artista, conhecida por hits como “Roar”, “Firework” e “Dark Horse”.
Para quem ainda não garantiu presença, há boas notícias: alguns ingressos continuam disponíveis no site do Livepass. A organização do evento programou a abertura dos portões para 17 horas, enquanto o início do show está previsto para 21 horas.
Classificação etária
Fãs de todas as idades poderão curtir a apresentação. Crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos podem participar desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Já os adolescentes a partir de 16 anos têm autorização para entrar desacompanhados.
Show da Katy Perry em Curitiba altera trânsito no Água Verde
O evento deve reunir cerca de 36 mil pessoas. Para manter a segurança, algumas ruas ao redor da Arena da Baixada, no Água Verde, terão bloqueios. A alteração no trânsito ocorre nos seguintes locais:
- Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco.
- Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas.
Moradores das regiões afetadas poderão acessar as casas apresentando credencial ou documento que comprove endereço no local.
Katy Perry no Brasil
Além de Curitiba, a The Lifetimes Tour também passará por Brasília, na sexta-feira (19), na Arena BRB Mané Garrincha.
Setlist
Considerando a apresentação de Katy Perry no The Town 2025, uma possível setlist para o show em Curitiba é essa:
- “ARTIFICIAL”
- “Chained to the Rhythm”
- “Teary Eyes”
- “Dark Horse”
- “WOMAN’S WORLD”
- “California Gurls”
- “Teenage Dream”
- “Hot n Cold” / “Last Friday Night (T.G.I.F.)”
- “Peacock”
- “I Kissed a Girl”
- “NIRVANA”
- “CRUSH”
- “I’M HIS, HE’S MINE”
- “Wide Awake”
- “Walking On Air”
- “The One That Got Away”
- “ALL THE LOVE”
- “E.T.”
- “Part of Me”
- “Rise”
- “Roar”
- “Daisies”
- “Lifetimes”
- “Firework”
É importante reforçar que a lista não é oficial.