Katy Perry em Curitiba: guia completo do show desta terça-feira

Nesta terça-feira (16), Curitiba será palco do show da estrela pop Katy Perry, na Arena da Baixada. A apresentação faz parte da turnê mundial “The Lifetimes Tour”, que teve início no dia 23 de abril na Cidade do México e já passou por várias capitais ao redor do mundo.

No Brasil, a cantora americana já mostrou seu talento no festival The Town, em São Paulo, e agora é a vez dos paranaenses conferirem de perto o espetáculo que promete reunir os maiores sucessos da artista, conhecida por hits como “Roar”, “Firework” e “Dark Horse”.

Para quem ainda não garantiu presença, há boas notícias: alguns ingressos continuam disponíveis no site do Livepass. A organização do evento programou a abertura dos portões para 17 horas, enquanto o início do show está previsto para 21 horas.

Classificação etária

Fãs de todas as idades poderão curtir a apresentação. Crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos podem participar desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Já os adolescentes a partir de 16 anos têm autorização para entrar desacompanhados.

Show da Katy Perry em Curitiba altera trânsito no Água Verde

O evento deve reunir cerca de 36 mil pessoas. Para manter a segurança, algumas ruas ao redor da Arena da Baixada, no Água Verde, terão bloqueios. A alteração no trânsito ocorre nos seguintes locais:

Rua Engenheiros Rebouças, no cruzamento com a Rua Brigadeiro Franco.

Rua Buenos Aires, no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas.

Moradores das regiões afetadas poderão acessar as casas apresentando credencial ou documento que comprove endereço no local.

Katy Perry no Brasil

Além de Curitiba, a The Lifetimes Tour também passará por Brasília, na sexta-feira (19), na Arena BRB Mané Garrincha.

Setlist

Considerando a apresentação de Katy Perry no The Town 2025, uma possível setlist para o show em Curitiba é essa:

“ARTIFICIAL” “Chained to the Rhythm” “Teary Eyes” “Dark Horse” “WOMAN’S WORLD” “California Gurls” “Teenage Dream” “Hot n Cold” / “Last Friday Night (T.G.I.F.)” “Peacock” “I Kissed a Girl” “NIRVANA” “CRUSH” “I’M HIS, HE’S MINE” “Wide Awake” “Walking On Air” “The One That Got Away” “ALL THE LOVE” “E.T.” “Part of Me” “Rise” “Roar” “Daisies” “Lifetimes” “Firework”

É importante reforçar que a lista não é oficial.