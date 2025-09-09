Ônibus da Katy Perry vai ‘pescar’ 20 fãs sortudos para show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 16 de setembro, enquanto Curitiba se prepara para receber a diva pop Katy Perry na Pedreira Paulo Leminski, um ônibus super estilizado vai circular por pontos estratégicos de Curitiba. E não é qualquer transporte! Esse ônibus temático vai selecionar 20 fãs sortudos (que sejam clientes Santander) para uma experiência completa – com direito a “esquenta” durante o trajeto até a Pedreira. As paradas do busão serão divulgadas nos próximos dias no Instagram @santander_smusic.

Nos dias que antecedem o show, o banco lança sua primeira campanha desenvolvida com apoio de inteligência artificial. A ação “Ticket Cats” é uma brincadeira super criativa: os fãs são convidados a postar vídeos de seus gatos reagindo ou “cantando” ao som de “Last Friday Night (T.G.I.F.)” – aquele hit de 2011 que todo mundo conhece, do álbum Teenage Dream.

A ação rola de 5 a 14 de setembro nas redes sociais e de 8 a 14 na TV aberta. Os donos dos 16 vídeos mais criativos serão premiados com ingressos para o show.

“A música tem um papel central na nossa estratégia porque gera conexões genuínas com as pessoas. Cada ação é pensada para trazer símbolos, linguagens e entregas que só quem é fã mesmo, que acompanha a artista, reconhece e valoriza. Essa aproximação fortalece a relação da marca com o público e cria conversas autênticas e memoráveis”, diz Guilherme Bernardes, CMO do Santander Brasil.

Todo o visual das ações representa a jornada de metamorfose da Katy – do casulo à borboleta – simbolizando as diferentes fases da carreira dela.