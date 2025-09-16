Novo Festval em Curitiba inaugura com ampla área de vendas e restaurante pra 200 pessoas

Esta quinta-feira (18), marca a chegada da 35ª unidade da rede Festval no Paraná. Localizada na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, a loja é a segunda adquirida da Rede Nacional, vinculada ao Grupo Carrefour, a entrar em operação no Paraná.

O espaço, que já abrigava um supermercado há vários anos, tais como o Coletão e o Mercadorama, passou por uma ampla reforma para se adequar aos padrões da bandeira Festval. Com 1,7 mil metros quadrados de área de vendas, o projeto priorizou amplitude e conforto para os clientes. Uma característica marcante é a ausência de colunas centrais, o que proporciona uma visão desimpedida das gôndolas e valoriza o ambiente de compras.

Um dos grandes atrativos da nova unidade é o Espaço Gourmet, que combina restaurante e cafeteria com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. A operação conta ainda com 17 checkouts, divididos entre caixas convencionais, rápidos e self checkouts, além de oferecer 120 vagas de estacionamento para os clientes.

“A inauguração da loja do Bacacheri marca mais um passo na expansão do Festval na capital. Estamos consolidando um modelo de supermercado moderno, que alia praticidade, conforto e inovação”, afirma Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval.

Beal destaca que, com a incorporação das lojas adquiridas de outras redes supermercadistas, foi possível ampliar a capilaridade do Festval e oferecer esse modelo de atendimento a um número ainda maior de clientes. “Cada nova loja passa por um grande processo de transformação para atender ao nosso padrão de qualidade”, diz.

O diretor ressalta ainda que a hospitalidade é um diferencial da marca. “O cliente está no centro de tudo o que fazemos. Buscamos oferecer não apenas produtos, mas também uma experiência acolhedora, com espaços amplos, gôndolas acessíveis e o nosso Espaço Gourmet, que já se tornou referência de convivência na cidade”, completa.

A inauguração do Festval Bacacheri faz parte do plano de expansão da rede, que prevê a abertura de novas unidades até o final de 2025, reforçando seu compromisso com a inovação e proximidade ao consumidor curitibano.