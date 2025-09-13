Curitiba ganha novo supermercado Festval em ponto tradicional de bairro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Bacacheri, em Curitiba, vai ganhar uma nova unidade do Festval já na próxima semana. A inauguração da loja, localizada na Avenida Erasto Gaertner, está marcada para a próxima quinta-feira (18). O local é um ponto tradicional de supermercado no bairro, que agora passa a ostentar a bandeira Festval.

As obras de adaptação começaram em abril, logo após o grupo adquirir o espaço que anteriormente pertencia à rede Nacional. Até 2021, o local funcionava como supermercado Mercadorama, quando a marca foi substituída. Antes disso, o endereço já abrigou o antigo e tradicional Coletão, bastante conhecido pelos curitibanos.

Para a chegada do Festval, boa parte da estrutura existente foi reaproveitada. A principal transformação ocorreu no telhado, que precisou ser readequado ao padrão arquitetônico da rede. Além disso, a loja recebeu novos setores, modernização da área de estoque, reorganização dos caixas, além de melhorias no paisagismo e no estacionamento, localizado bem em frente ao mercado.

Recentemente o Festval inaugurou outra loja ao lado de um casarão histórico de Curitiba.

Segunda loja em setembro

Na primeira semana de setembro, o Festval inaugurou outra unidade em Curitiba, no bairro Rebouças. O Festval Ouvidor Pardinho manteve a fachada histórica do casarão que ocupa, mas ganhou estrutura moderna: são 2 mil m² de área de vendas, 20 checkouts e estacionamento com 180 vagas gratuitas para clientes durante as compras.

Além da nova loja na Erasto Gaertner, o Bacacheri também terá em breve mais uma unidade do Festval. O empreendimento está em construção na Rua Nicarágua, dentro de um centro comercial planejado para a região. No terreno, que possui quase 15 mil m², estão previstas lojas, academia, restaurante e o supermercado.

