Obras em novos supermercados de bairro nobre de Curitiba avançam

Muito em breve o bairro Bacacheri, em Curitiba, vai ganhar um novo supermercado. Um não, dois. Estão em ritmo acelerado as obras do novo Festval da avenida Erasto Gaertner e do novo centro comercial, que também inclui uma unidade da mesma rede, na Rua Nicarágua.

O primeiro será inaugurado onde antes ficava o Nacional, que pertence à francesa Carrefour, e o segundo está sendo construído onde ficava o Moinho Curitibano.

Estivemos acompanhando a movimentação dos operários nos dois endereços. O primeiro que deve abrir as portas é o Festval da Erasto Gaertner. Isso porque, apesar de grande, a reforma vai aproveitar grande parte da esturra do supermercado antecessor. A empresa não revelou quais mudanças fará, mas a maior até agora é a troca do telhado. Ali, onde antes do Nacional funcionou por muitos anos um Mercadorama e também o antigo e tradicional Coletão.

+ Leia mais: Katy Perry confirma show em Curitiba. Descubra todos os detalhes!

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Já a outra construção também vai aproveitar parte da estrutura já existente no local. Apesar de inicialmente se considerar o aproveitamento de mais estrutura, os prédios principais do antigo moinho foram abaixo. No local foi necessária uma grande escavação para a construção do estacionamento, que deve ter grande parte das vagas ocupando o subterrâneo da estrutura.

+ Rango Barateza: “O melhor sanduba da região” em Curitiba; é bom mesmo?

A Tribuna já trouxe detalhes sobre o tipo de comércio que vai funcionar por ali. O terreno tem cerca de 15 mil metros quadrados serão construídas lojas comerciais, restaurante e o supermercado como loja âncora. Devem ser gerados cerca de 180 empregos diretos e o supermercado será construído numa área de 3,5 mil metros quadrados.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná