Katy Perry confirma show em Curitiba. Descubra todos os detalhes!

Katy Perry em Curitiba em 2025? Isso mesmo! A cantora realizará um show no dia 16 de setembro, na Ligga Arena. A venda de ingressos será iniciada no dia 06 de junho, pelo site Livepass com valores a partir de R$ 425,00

Katy Perry traz ao Brasil a The Lifetimes Tour, sua quinta turnê mundial, agora em divulgação a seu sexto álbum de estúdio, 143. Essa é sua primeira excursão global desde Witness: The Tour (2017-2018) e marca seu retorno aos palcos internacionais após um período de dois anos, durante o qual realizou a residência Play em Las Vegas.

Além de Curitiba, a cantora se apresenta em Brasília, no dia 19 de setembro, sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha.

Ingressos

SETOR MEIA-ENTEADA INTEIRA PIT A R$ 675,00 R$ 1.350,00 PIT B R$ 675,00 R$ 1.350,00 PISTA PREMIUM R$ 435,00 R$ 870,00 PISTA R$ 212,50 R$ 425,00 CADEIRA INFERIOR R$ 310,00 R$ 620,00 VIP LIGGA ARENA R$ 430,00 R$ 860,00 PACOTE VIP 1 R$ 1.825,00 R$ 2.500,00 PACOTE VIP 2 R$ 987,50 R$ 1.200,00

Pré-venda para clientes Santander Private e Santander Select começa: Quarta-feira, 4 de junho, às 10h e vai até quinta-feira (05), às 10h

Pré-venda para todos os clientes Santander começa: Quinta-feira, 5 de junho, às 10h e segue até sexta-feira (06), às 10h

Venda Geral On-line: Sexta-feira, 6 de junho, às 12h

Público geral na bilheteria oficial: Sexta-feira, 6 de junho, às 13h

A bilheteria oficial do show irá funcionar na Loja Oficial do Athletico (Rua Buenos Aires, 1270) e não haverá cobrança de taxa em cima dos ingressos . Será possível comprar 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas

