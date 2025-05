Show do Green Day em Curitiba: veja data, local e ingressos

O Green Day está confirmado em Curitiba. A banda vem ao Brasil no segundo semestre e fará apresentação no dia 12 de setembro, com a turnê The Saviors Tour na Ligga Arena. Os ingressos estarão sendo vendidos a partir da próxima semana pelo site da Livepass ou na bilheteria do estádio.

A atual turnê, The Saviors Tour, promove o álbum de estúdio mais recente do grupo, e tem feito sucesso. O décimo quarto disco ao top 10 das paradas de mais de 15 países, incluindo Estados Unidos (4º), Reino Unido (1º), Austrália (2º) e Japão (3º). A abertura do show vai ser com a Band Nerves, um conjunto punk/garage rock do Reino Unido.

Green Day em Curitiba: Já são de casa!

Essa será a segunda vez do Green Day em Curitiba. A primeira foi em novembro de 2017 na Pedreira Paulo Leminski. Relembre abaixo como foi i show do Green Day em Curitiba em 2017:

seguirei impactada até o fim dos meus dias@GreenDay @ Curitiba, Brasil,5/11/17 pic.twitter.com/i1KbEaG0Op — 𝐾𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎 𝑆. (@kamispsantos) November 6, 2017

Além de Curitiba, o Green Day estará no dia no dia 7 de setembro em São Paulo e no Rio de Janeiro (09).

VENDAS

Pré-venda para clientes Santander Private e Santander Select: Segunda-feira, 02 de junho, às 10h até terça-feira (03), às 10h

Pré-venda para todos os clientes Santander começa: terça-feira, 3 de junho, às 10h até às 10h de quarta-feira (04)

Público geral on-line: Quarta-feira, 4 de junho, às 12h

Público geral na bilheteria oficial: Quarta-feira, 4 de junho, às 13h

A bilheteria oficial do show irá funcionar na Loja Oficial do Athletico (Rua Buenos Aires, 1270) e não haverá cobrança de taxa em cima dos ingressos.

Valores do ingresso

Pista Premium: R$890,00

Pista Premium meia-entrada: R$445,00

Cadeira Inferior: R$650,00

Cadeira Inferior meia-entrada: R$325,00

Cadeira Superior: R$430,00

Cadeira Superior meia-entrada: R$215,00

VIP Ligga Arena: R$820,00

VIP Ligga Arena meia-entrada: R$410,00

Pacotes VIP:

Pacote VIP 1: WELCOME TO PARADISE

Inteira: R$4.120,00

Meia-entrada: R$3.675,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

Tour Guiada pelo palco e equipamentos do show;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Pacote VIP 2: CALLING ALL SAVIORS

Inteira: R$1.698,00

Meia-entrada: R$1.253,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Green Day Curitiba 2025

Data: Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Local: Ligga Arena

Endereço: R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR

Abertura dos portões: 17h

Bad Nerves: 19h30

Início do show: 21h

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitações: 6 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

