Supermercado construído ao lado de casarão centenário inaugura nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inaugura na próxima quinta-feira (10), mais uma loja da rede Festval em Curitiba. Dessa vez, a filial terá um visual diferente, pois margeia uma das mais belas e antigas construções do bairro Batel, que é uma Unidade de Interesse e Preservação (UIP), e foi construída em 1930. Aliás, o casarão histórico inspira o nome da unidade, chamada Festval Palácio.

Um escritório de arquitetura especializado em preservação foi contratado para desenvolver o projeto que tinha por objetivo construir um supermercado no terreno e manter a estrutura do casarão intocável. O visual ficou diferente. O novo Festval fica na Avenida Bispo Dom José, 2339.

A rede continua sua expansão pela cidade. Neste ano foram inauguradas lojas no bairro Hugo Lange, Cabral e em São José dos Pinhais. Estão em construção duas unidades no Bacacheri (uma que funcionava como Nacional e está sendo totalmente reformada) e outra onde era o antigo Moinho Curitibano. Outras lojas do Nacional também vão se transformar em Festval (Juvevê, Rebouças e Centro).

Supermercado vai abrir na próxima quinta-feira, em Curitiba. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná