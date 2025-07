Casarão histórico ao lado de novo supermercado será centro cultural e gastronômico

Ao lado da nova loja Palazzo Batel, que será inaugurado nesta quinta-feira (10), em Curitiba, o Festval prepara mais uma novidade para breve: a revitalização de um imóvel centenário, construído na década de 1940 e idealizado pela artista plástica Rosa Lubrano e seu marido, Arthur Juvencio Mendes, os primeiros proprietários do endereço.

Localizado na Avenida Bispo Dom José, ao lado da nova loja, e conhecido originalmente como “Palacete das Rosas”, o local é uma UIP (Unidade de Interesse de Preservação) e está sendo cuidadosamente restaurado para se transformar em um espaço voltado à gastronomia, cultura e experiências exclusivas.

+ Leia mais: Novo viaduto de Curitiba recebe vigas que pesam 610 toneladas

O imóvel histórico preserva detalhes arquitetônicos originais e carrega a assinatura artística de sua antiga moradora, que decorou pessoalmente cada cômodo com afrescos e elementos visuais únicos. A residência, marcada por traços do ecletismo tardio com influências neoclássicas, representa um raro exemplar da arquitetura curitibana da época.

Poucos anos depois da sua construção, o Palacete das Rosas foi vendido para Joaquim Pinto Rebello, médico do Exército em Curitiba, que morou ali com a esposa Ângela e as duas filhas Odete e Lila Ivete. A família manteve as características originais do imóvel, incluindo decoração, móveis e o jardim.

“A ideia é valorizar a história do imóvel e, ao mesmo tempo, oferecer um ambiente que amplie a experiência dos nossos clientes. É um espaço que vai além da gastronomia. É sobre cultura, memória e sensibilidade”, afirma Carlos Beal, diretor comercial e de marketing do Festval.

A restauração mobilizou equipes especializadas para recuperar estuques, sancas, pisos e pinturas murais, respeitando cada elemento original da casa. Agora, o espaço entra na fase de ambientação e promete reunir arte, memória e boa comida em um ambiente sofisticado e acolhedor, perfeitamente integrado ao conceito premium da loja Palazzo Batel.

Bourbon reinaugura suíte presidencial: a maior de Curitiba. Quanto custa?

“Nosso objetivo é que o Palacete das Rosas se torne um ponto de encontro na cidade, onde as pessoas possam viver momentos especiais. Queremos surpreender com conteúdo, estética e sabor”, completa Carlos Beal.

A proposta, segundo Beal, é transformar o endereço em um novo polo cultural e gastronômico aberto ao público, reforçando o compromisso do Festval com a valorização da história, da cultura e da experiência do cliente.