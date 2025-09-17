Incêndio atinge prédio na menor avenida do mundo, no Centro de Curitiba; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio atingiu parte de um prédio localizado na Avenida Luiz Xavier, a menor avenida de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (17). Testemunhas relataram ter visto fumaça preta saindo pelas janelas e telhado da edificação, localizada bem em frente ao Palácio Avenida.

Ninguém se feriu com gravidade por causa das chamas, mas duas idosas receberam atendimento no local por terem inalado fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros o primeiro acionamento foi feito às 10h47 e as equipes chegaram ao local às 10h58, com um aparato de três caminhões de combate a incêndio e uma ambulância.

O incêndio ocorreu em um apartamento do segundo andar, nos fundos do prédio. “Foi feito o combate, mas como a fumaça adentrou em todo o ambiente do prédio, precisamos entrar em todos os ambientes em busca de feridos. Idosas e jovens inalaram fumaça e, por isso, como protocolo, chamamos Siate para atendimento”, disse o capitão Zirpoli, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as equipes que atuam no local, os recursos disponíveis foram suficientes para controlar as chamas, não havendo necessidade de apoio adicional para abastecimento de água.

>>> Nesta quarta-feira (17) parte da renda obtida com a venda de jornais impressos da Tribuna será destinada à Associação Socorro aos Necessitados no projeto Tamo Junto Com… Você também pode ajudar doando por PIX. Conheça o trabalho da entidade e veja como fazer pra ajudar!

As causas do incêndio ainda serão investigadas e a avenida está completamente interditada. Lojas próximas do incêndio foram fechadas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉