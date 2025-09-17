Polícia prende bandidos que roubaram 24 toneladas de carne que iam pra Dubai

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas durante uma ação que resultou na recuperação de uma carga de carnes avaliada em R$ 700 mil que originalmente seria exportada para Dubai, nos Emirados Árabes. As prisões aconteceram terça-feira (16) em Curitiba, além de Contenda e Pinhais, na Região Metropolitana. A ação teve apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O crime ocorreu domingo (14), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Na ocasião, os criminosos roubaram um caminhão semirreboque que transportava um contêiner carregado com 24 toneladas de carne bovina. O motorista do veículo foi libertado somente no dia seguinte na cidade de São João do Triunfo.

>>> Nesta quarta-feira (17) parte da renda obtida com a venda de jornais impressos da Tribuna será destinada à Associação Socorro aos Necessitados no projeto Tamo Junto Com… Você também pode ajudar doando por PIX. Conheça o trabalho da entidade e veja como fazer pra ajudar!

Imediatamente, a PCPR iniciou as diligências para a identificação dos envolvidos e do destino da carga. Com apoio dos setores de inteligência da PRF e da PMPR, a investigação verificou que os suspeitos rapidamente haviam realizado o transbordo do material para dificultar o rastreamento.

+ Veja mais: Paraná investe R$ 116 milhões em segurança pública: Dodge RAM, helicópteros e mais!

A PCPR identificou que parte da carga teve como destino um mercado no bairro Caximba, em Curitiba. No local, a equipe prendeu duas pessoas em flagrante e verificou que as carnes estavam armazenadas sem qualquer tipo de refrigeração ou condições de higiene.

“Em Contenda, policiais militares receberam denúncias anônimas e, em ação conjunta com uma equipe de policiais civis, localizaram uma chácara na qual o contêiner roubado havia sido ocultado. Foram recuperadas diversas caixas do produto, pesando mais de 11 toneladas, além de mais peças de carne que estavam na casa de um indivíduo”, destaca o delegado da PCPR André Feltes.

Na residência, os policiais identificaram que o indivíduo estava descongelando o produto para consumo próprio. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

+ Leia mais: De celular confiscado a fã consolado: o futurismo de Katy Perry em Curitiba

Em Pinhais, os policiais civis localizaram mais de três toneladas do produto em um comércio de laticínios. Um quarto indivíduo também foi preso em flagrante.

Ao todo, as três ações resultaram na recuperação de mais de 17 toneladas da carga roubada. A equipe da PCPR segue em diligências para localizar o restante do material roubado e identificar todos os envolvidos no esquema.