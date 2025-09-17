Para celebrar o Dia da Árvore, Curitiba distribui 10 mil mudas de graça

Para celebrar o Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, a Prefeitura de Curitiba vai distribuir 10 mil mudas de árvores para a população. A entrega será feita na sexta-feira (19), a partir das 9h, simultaneamente em todas as dez Ruas da Cidadania.

As entregas também fazem parte do programa Meio Milhão de Árvores da Prefeitura, que tem a meta de plantar 500 mil árvores em Curitiba nos próximos quatro anos. Desde janeiro deste ano, em plantios feitos pela Prefeitura e com a ajuda da população, já foram plantadas mais de 120 mil árvores na cidade.

Para garantir uma muda de árvore, o morador precisa apresentar um documento e um comprovante de residência para a retirada. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) pede também que as pessoas levem uma sacola para transportar as mudas.

A exigência de documentação tem como objetivo cadastrar o destino das mudas para que seja feito um controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). As informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma de convergência e compartilhamento de dados públicos.

Bom para o meio ambiente

A infraestrutura verde na cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. O programa Meio Milhão de Árvores também faz parte das estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), para tornar Curitiba mais resiliente frente à emergência climática.

Todo plantio de árvores feito em ruas de Curitiba precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha da espécie para as vias públicas deve seguir regras e normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal.

Plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras geram problemas em calçadas e na sinalização viária. Quando o morador quiser plantar árvores em ruas ou áreas públicas, deve fazer antes a solicitação pela Central 156, informando o local. O pedido será enviado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fará a avaliação.

Veja onde pegar sua muda de árvore

Para comemorar o Dia da Árvore, Prefeitura vai distribuir 10 mil mudas de árvores para a população. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Sexta-feira (19/9) – 9h

