Panela de pressão: como evitar acidentes que podem causar queimaduras graves

Aquela velha conhecida da cozinha brasileira, a panela de pressão, pode ser uma grande aliada para quem tem pressa, mas também pode ser a causa de acidentes sérios se não for manuseada corretamente. E olha que não estou exagerando! Em agosto, um homem de 62 anos ficou em estado gravíssimo após a explosão de uma panela de pressão em Paiçandu, no interior do Paraná. Ele teve ferimentos no rosto, pescoço e nuca.

Em entrevista para a Agência Estadual de Notícias, a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), que explica que esses acidentes não são tão comuns, mas quando acontecem, o estrago é grande. As consequências mais frequentes são queimaduras graves, principalmente no rosto, braços e mãos. Nos casos mais sérios, podem ocorrer ferimentos abertos, cortes e traumas por estilhaços do metal.

Mas e o que fazer em caso de acidente com panela de pressão?

A capitã orienta sobre os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros: “Nos ferimentos por queimadura, nunca estoure bolhas ou aplique pastas, cremes ou substâncias caseiras como café. Deve-se lavar com água corrente e, se necessário, cobrir com pano limpo até a chegada do socorro. Em casos de sangramento, pressionar gentilmente o local com tecido limpo e buscar atendimento imediato”, diz.

Dicas para evitar que a panela de pressão estoure

Para evitar passar por esse sufoco, o Corpo de Bombeiros do Paraná dá algumas dicas super importantes para usar sua panela de pressão com segurança e trazemos aqui para vocês:

– Limpeza e manutenção: limpe sempre a válvula de segurança e a borracha. Se estiverem ressecadas, danificadas ou entupidas, é hora de trocar!

– Respeite o limite: nunca encha mais que 2/3 da panela. Digamos que esse é o “código de conduta” da panela de pressão.

– Paciência é uma virtude: espere toda a pressão sair antes de abrir. Sei que a fome aperta, mas vale a pena esperar!

– Olho vivo no fogo: não deixe a panela seca nem fique muito tempo sem supervisionar. Aquele minutinho para ver a novela pode custar caro.

– Nada de atalhos perigosos: colocar água fria na panela quente para acelerar a liberação da pressão é um grande erro!

– Verifique tampa e trava: certifique-se de que estão bem alinhadas e sem deformações antes de usar.

Seguindo essas orientações, você pode aproveitar todos os benefícios da sua panela de pressão sem sustos. Afinal, queremos que ela seja aliada na cozinha, não motivo de visita ao hospital!