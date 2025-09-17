Poupatempo Paraná vai concentrar serviços públicos; veja onde será o 1º de Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta semana um decreto (11.247/2025) que institui o programa Poupatempo Paraná, com o objetivo de centralizar, simplificar e aprimorar a prestação de serviços públicos estaduais, garantindo eficiência, qualidade e acessibilidade ao cidadão, por meio de Unidades de Atendimento ao Cidadão e canais digitais.

A operacionalização do programa será feita pelo Consórcio PR Cidadania, formado pelas empresas Cix Citizen Experience S/A, Quipux S.A.S do Brasil e Urban Participações Ltda, que venceu a licitação e é o responsável por implantar, operar e manter os espaços.

O Paraná terá 20 unidades e a primeira deve ser inaugurada no começo de outubro em Curitiba. A previsão é de realização de até 7 milhões de atendimentos por ano, ou cerca de 27 mil por dia, em todos esses espaços. As centrais de atendimento ao cidadão funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com estruturas padronizadas e acessíveis.

+ Leia mais: Show de Natal da Disney ganha sessões extras em Curitiba; como garantir ingresso

Esses “poupatempos” vão concentrar, em um único local, diversos serviços públicos estaduais, municipais e federais, como emissão de documentos, licenças e alvarás, além de orientação sobre programas e ações do governo.

O programa também contempla uma plataformas de serviços digitais que oferece uma experiência online com diferentes tipos de jornada, sendo elas: 100% digitais, podendo solicitar ajuda de um atendente via videochamada, para aqueles que possuem dificuldades com a tecnologia e jornadas híbridas, iniciadas online e finalizadas presencialmente.

Entre as funcionalidades disponíveis à população paranaense, estão a emissão da nova Carteira de Identidade e atendimentos relacionados a veículos e habilitação do Detran-PR. Pessoas interessadas em adquirir imóveis com vantagens do programa Casa Fácil Paraná também poderão efetuar cadastro nas centrais de atendimento, enquanto aquelas que já possuem financiamento a Cohapar poderão consultar dívidas e emitir faturas.

Pelo decreto, a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta no programa será com a integração dos serviços que se adequem ao modelo ou que foram previamente previstos. A Superintendência Geral de Governança de Serviços e Dados, vinculada à Casa Civil, será responsável por definir as diretrizes, metas e indicadores de desempenho; coordenar a implantação e operacionalização; e estabelecer os padrões de qualidade; e promover a integração e a interoperabilidade dos sistemas e bases de dados dos órgãos e entidades participantes.

+ Veja mais: No Paraná, quem se declarar doador de órgãos tem direito a meia-entrada. Saiba como funciona

A SGSD priorizará a digitalização dos serviços e o uso de tecnologias que facilitem o acesso e a interação do cidadão com a Administração Pública. Serviços de interesse público prestados por entidades que não integram a Administração Pública Estadual, incluindo serviços municipais, poderão integrar o Poupatempo Paraná mediante convênio ou instrumento congênere, que preveja o repasse financeiro à SGSD para custeio de despesas e espaços.

SECOM

Três fases

O projeto de implantação foi dividido em três fases, cuja conclusão deve ocorrer no período de até um ano. A primeira delas é a abertura dessas oito unidades já anunciadas: Shopping Estação, em Curitiba; no Palladium Shopping Center, em Ponta Grossa; no Shopping Palladium Umuarama, em Umuarama; no Boulevard Shopping Londrina, em Londrina; no Park Shopping Boulevard, em Curitiba; no Cataratas JL Shopping, em Foz do Iguaçu; no Shopping Cidade Maringá, em Maringá; e no Shopping São José, em São José dos Pinhais.

Para essas localidades, além das obras, os próximos passos envolvem a sinalização dos espaços físicos e de comunicação visual, treinamento das equipes que atuarão nesses espaços integrados e divulgação do novo serviço à população.

A segunda etapa consiste na instalação do Poupatempo Paraná em Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba (Boa Vista), Guarapuava e Paranaguá. Na terceira e última fase, serão contempladas as cidades de Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo.