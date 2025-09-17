Fundador das Lojas MM, Jeroslau Pauliki será Cidadão Honorário de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, nesta quarta-feira (17), a concessão do título de Cidadão Honorário de Curitiba ao empresário Jeroslau Pauliki. O projeto de decreto legislativo, de autoria de Jasson Goulart (Republicanos) em coautoria com Leonidas Dias (Pode), recebeu 35 votos “sim”, unanimidade entre os parlamentares presentes.

Em plenário, o vereador Jasson Goulart ressaltou que a vida de Pauliki é exemplo de superação e visão empreendedora. “Filho de imigrantes ucranianos, nascido em Arapoti [PR], ele começou a trabalhar ainda criança, aos 8 anos de idade, para ajudar a família. Com coragem, determinação e espírito empreendedor, construiu uma trajetória inspiradora”, afirmou.

Goulart lembrou que, em 1978, Pauliki fundou uma pequena loja de móveis em Ponta Grossa, que se transformou nas Lojas MM, hoje com mais de 200 unidades em quatro estados e cerca de 40 lojas em Curitiba e região metropolitana. “Cada uma dessas lojas não é apenas um ponto de venda: é uma porta de oportunidade, que gera empregos, movimenta a economia e fortalece o comércio local. Aqui em Curitiba, centenas de famílias são impactadas diretamente com empregos e renda”, destacou.

O coautor da proposta, Leonidas Dias, frisou que o empresário também se distingue pela atuação social. “O olhar do sr. Jeroslau Pauliki não se limita às Lojas MM. Ele também tem uma visão social e, atualmente, é o presidente do Instituto Mundo Melhor, uma entidade sem fins lucrativos que já transformou a vida de milhares de pessoas.”

Leonidas citou ainda o fundamento legal da honraria: “A outorga do título de Cidadão Honorário de Curitiba visa agraciar personalidades com reputação ilibada e de conduta pessoal e profissional irrepreensíveis que tenham contribuído para o desenvolvimento do Município de Curitiba na prática de fatos concretos em benefício da comunidade”. Os autores receberam o apoio de Rafaela Lupion (PSD), durante a discussão do projeto.

A Cidadania Honorária é o título mais importante que o Legislativo pode conceder a pessoas nascidas fora da capital paranaense, nos termos da lei complementar 109/2018. Antes de ser oficializada, a homenagem ainda precisa passar por uma nova votação, na próxima segunda-feira (22).