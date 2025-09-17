McDonald’s inaugura 34ª loja em Curitiba; veja onde fica!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a abertura de uma nova unidade no Bairro Alto, o McDonald’s reforça sua presença em Curitiba, passando a somar 34 restaurantes na cidade. A chegada do novo Méqui movimenta a economia local e gera mais de 30 empregos diretos. Novas vagas devem ser abertas, numa possível ampliação no atendimento da unidade.

“Estamos muito felizes em fortalecer nossa presença em Curitiba. A nova unidade não apenas oferece a experiência McDonald’s com conveniência e inovação, mas também reflete nosso compromisso em contribuir para o desenvolvimento local, gerando empregos e valor para a comunidade”, comenta Dorival Oliveira, VP de Franquias da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

+ Leia mais: De celular confiscado a fã consolado: o futurismo de Katy Perry em Curitiba

O novo Méqui foi projetado dentro do conceito moderno e funcional da rede, oferecendo serviços como Drive-Thru, Delivery, quiosque de sobremesas externo e a conveniência de um McCafé, com cafés feitos a partir de grãos 100% arábica produzidos no Brasil, além de oferecer pães de queijo recheados, pães na chapa e bolo. O café da manhã também tem opções de sanduíches como o Egg Cheese Bacon, que incluem ovo, queijo e bacon, até às 11h da manhã.

Veja como ficou a nova loja!

O McDonald’s – Linha Verde Norte fica na BR-476, nº 4525, Curitiba. O

horário de funcionamento é das 9h às 23h, todos os dias. A rede ainda está buscando colaboradores e após os primeiros dias de análise, deve estender o horário, inclusive com a possibilidade de operação 24 horas em alguns dias da semana.

Show de Natal da Disney ganha sessões extras em Curitiba; como garantir ingresso

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados.