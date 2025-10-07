Shopping em Curitiba inaugura estrutura que oferta mais de 200 serviços públicos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Inaugurou nesta terça-feira (07/10) a primeira unidade do Poupatempo Paraná, localizada no Shopping Estação, em Curitiba. O espaço é o primeiro de um total de 20 unidades que serão implantadas em todo o estado, voltadas para agilizar o atendimento ao cidadão em diferentes serviços.

O governador Ratinho Junior explica que o Poupatempo Paraná reúne no mesmo espaço serviços que antes exigiam deslocamentos a diferentes órgãos. Ele também tem como objetivo incentivar a digitalização do atendimento, com assistência virtual, agendamento e consulta no site oficial e totens de autoatendimento nas unidades.

“Esse é um projeto inspirado no modelo de São Paulo, onde já existe há muito anos, e cujo objetivo é facilitar a vida das pessoas e garantir uma melhor prestação de serviço. Aqui os cidadãos paranaenses poderão solicitar a emissão de identidade, documentos do Detran-PR e resolver demandas da Defensoria Pública, Copel, Sanepar e Cohapar, tudo em um único local”, disse Ratinho Junior.

O projeto começou em Curitiba, no Shopping Estação, e deve chegar a cidades de todas as regiões até março de 2026, sempre em locais próximos ao comércio e ao transporte público.

Como funciona o Poupatempo Paraná

Com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, a unidade do Poupatempo Paraná oferece mais de 200 serviços de órgãos estaduais e parceiros, entre eles emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, serviços da Copel e Sanepar, consultas da Cohapar, cadastro no programa Casa Fácil Paraná e encaminhamento de solicitações de seguro-desemprego e vagas de emprego das Agências do Trabalhador.

O atendimento é realizado mediante agendamento prévio no site do Poupatempo Paraná ou nos totens interativos disponíveis na própria unidade. Antes da abertura do shopping, das 8h às 10h, o acesso ao local poderá ser feito pela Avenida Sete de Setembro, em frente à Praça Eufrásio Corrêa. A operacionalização do programa é feita pelo Consórcio PR Cidadania, responsável por implantar, operar e manter os espaços, além de contratar os operadores.

Com todas as unidades em funcionamento, a expectativa é de realizar até 7 milhões de atendimentos por ano, uma média de 27 mil por dia. O novo modelo também trará redução de custos de até 70% para o governo estadual, o que pode representar economia superior a R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos.

Serviços oferecidos

No Poupatempo Paraná, o cidadão encontrará atendimentos presenciais e digitais de diversos órgãos estaduais e empresas públicas.

Quem precisar de serviços da Copel, por exemplo, poderá solicitar ligação nova de energia, mudança de titularidade, emissão de segunda via da fatura e atualização de dados cadastrais. Já os atendimentos da Sanepar incluem solicitação de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.

A Cohapar oferece atualização de cadastro de mutuários, consulta à inscrição em programas habitacionais e informações sobre o programa Casa Fácil Paraná, que facilita o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda.

Os usuários também poderão acessar serviços do Detran-PR, como emissão e renovação da CNH, transferência de veículos, pagamento de taxas, multas. Em relação aos automóveis também podem solicitar o parcelamento do IPVA.

Na área de educação, os pais poderão efetivar as matrículas de estudantes nos colégios estaduais, solicitar histórico escolar, diploma e transferência escolar. Além disso, haverá atendimentos da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, com encaminhamento ao seguro-desemprego, consultas de vagas de emprego e emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Outros órgãos, como o Instituto de Identificação, o Procon-PR, a Receita Estadual, o Instituto de Previdência dos Servidores do Paraná (Paranaprevidência) e o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná também terão serviços disponíveis, garantindo amplo acesso às principais demandas da população em um único espaço.

A lista completa dos serviços disponíveis pode ser conferida no site da iniciativa.

Além do Shopping Estação, quais são as próximas unidades do Poupatempo Paraná

Após a inauguração em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa serão as próximas cidades a terem unidades do Poupatempo Paraná em funcionamento, que ficarão nos shoppings Boulevard e Palladium, respectivamente. Em novembro, entram em operação o segundo Poupatempo Curitiba (Pinheirinho) e as unidades de Maringá, Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu e Araucária.

O projeto será implantado em três fases e deve ser concluído em até um ano, com a instalação de unidades também em Campo Mourão, Colombo, Guarapuava, Paranaguá, Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo.