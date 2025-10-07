Pode faltar luz no seu bairro nesta quarta-feira; veja os desligamentos programados

Atenção, curitibanos! A Copel emitiu um alerta de desligamento programado para esta quarta-feira (08/10), para diversos bairros de Curitiba. As interrupções no fornecimento ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia e afetarão um total de 637 unidades consumidoras. Os motivos são principalmente a realização de melhorias, ampliações e manutenção na rede.
A seguir, confira a tabela detalhada com os locais, ruas e o número de unidades consumidoras impactadas:
|Bairro (Logradouros Principais)
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Cabral / Boa Vista / Ahú
|AV PARANA, R ANTONIO LAGO, AV VICENTE WOLSKI, R CANADA, R DEP ATILIO DE ALMEIDA BARBOSA, R JOAO GBUR, R JOVINO DO ROSARIO
|09:00 até 16:00
|194
|Orleans / Mossunguê
|ROD BR277 CURITIBA PONTA GROSSA, R ANTONIO WOLPE, R BRASILIO CUMAN, R CLARA SLIWKIN KNOPFHOLZ, R ELLA FERDINANDA DOROTHEIA PAASCHE
|10:00 até 17:00
|105
|Água Verde / Batel
|R ADOLFO HENRIQUE KLINGER, R LIDIA KLINGER, R REINALDO HECKE
|15:15 até 18:45
|54
|Orleans
|ROD BR277 CURITIBA PONTA GROSSA, R TOBIAS DE MACEDO JR
|09:00 até 13:00
|4
|Mercês / Bigorrilho
|R ALCIDES MUNHOZ, R DR CARLOS DE PAULA SOARES, R FERNANDO SIMAS, R PROF LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO
|13:15 até 17:15
|78
|Bigorrilho
|R JULIA WANDERLEY, R PROF LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO, R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT
|09:15 até 13:15
|55
|Fazendinha
|AV FREDERICO LAMBERTUCCI, R DR AUGUSTO LOBO DE MOURA, R PINHEIRO MACHADO
|10:15 até 14:15
|101
É importante que os consumidores se preparem para as interrupções, desligando equipamentos eletrônicos e tomando as precauções necessárias durante os horários indicados
