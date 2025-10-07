Alerta

Pode faltar luz no seu bairro nesta quarta-feira; veja os desligamentos programados

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 07/10/25 14h27
Imagem mostra uma vela quadrada acessa
Fique atento, pois pode faltar luz na sua casa nesta quarta-feira. Veja a programação da Copel. Foto: Deposit Photos

Atenção, curitibanos! A Copel emitiu um alerta de desligamento programado para esta quarta-feira (08/10), para diversos bairros de Curitiba. As interrupções no fornecimento ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia e afetarão um total de 637 unidades consumidoras. Os motivos são principalmente a realização de melhorias, ampliações e manutenção na rede.

+ Torneiras secas: Manutenção da Sanepar deixa 45 bairros da RMC sem água

A seguir, confira a tabela detalhada com os locais, ruas e o número de unidades consumidoras impactadas:

Bairro (Logradouros Principais)Ruas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores Afetados
Cabral / Boa Vista / Ahú AV PARANA, R ANTONIO LAGO, AV VICENTE WOLSKI, R CANADA, R DEP ATILIO DE ALMEIDA BARBOSA, R JOAO GBUR, R JOVINO DO ROSARIO09:00 até 16:00194
Orleans / Mossunguê ROD BR277 CURITIBA PONTA GROSSA, R ANTONIO WOLPE, R BRASILIO CUMAN, R CLARA SLIWKIN KNOPFHOLZ, R ELLA FERDINANDA DOROTHEIA PAASCHE10:00 até 17:00105
Água Verde / Batel R ADOLFO HENRIQUE KLINGER, R LIDIA KLINGER, R REINALDO HECKE15:15 até 18:4554
Orleans ROD BR277 CURITIBA PONTA GROSSA, R TOBIAS DE MACEDO JR09:00 até 13:004
Mercês / BigorrilhoR ALCIDES MUNHOZ, R DR CARLOS DE PAULA SOARES, R FERNANDO SIMAS, R PROF LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO13:15 até 17:1578
Bigorrilho R JULIA WANDERLEY, R PROF LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO, R SAO MARCELINO CHAMPAGNAT09:15 até 13:1555
FazendinhaAV FREDERICO LAMBERTUCCI, R DR AUGUSTO LOBO DE MOURA, R PINHEIRO MACHADO10:15 até 14:15101

É importante que os consumidores se preparem para as interrupções, desligando equipamentos eletrônicos e tomando as precauções necessárias durante os horários indicados

