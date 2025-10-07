Manutenção da Sanepar deixa 45 bairros da RMC sem água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 8h desta terça-feira (07/10), a Sanepar realiza uma manutenção programada em equipamentos essenciais do sistema de abastecimento, como bombas e motores. Por conta dos reparos, o fornecimento de água será temporariamente interrompido, atingindo 45 bairros em quatro cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Com 17 bairros impactados, Curitiba será a cidade mais atingida pela suspensão do abastecimento. As regiões que podem registrar falta de água são: Augusta, Bigorrilho, Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cascatinha, Cidade Industrial, Fazendinha, Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Pilarzinho, Riviera, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz e São Miguel.

Além da capital, Almirante Tamandaré e Araucária também estão entre as cidades mais afetadas, com nove bairros cada. Em Campo Largo, quatro regiões podem registrar desabastecimento temporário. Confira a lista completa:

Almirante Tamandaré : Cachoeira, Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, Nossa Senhora do Pilar, Santa Fé, Santa Maria, São Jorge, Solar Tanguá e Tanguá;

: Cachoeira, Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, Nossa Senhora do Pilar, Santa Fé, Santa Maria, São Jorge, Solar Tanguá e Tanguá; Araucária : Barigui, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Chapada, Iguaçu, São Miguel e Thomaz Coelho;

: Barigui, Cachoeira, Campo Redondo, Capela Velha, Centro, Chapada, Iguaçu, São Miguel e Thomaz Coelho; Campo Largo: Cercadinho, Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy e Vila Torres 1.

A normalização do fornecimento está prevista para a manhã de quarta-feira (08/10), mas o retorno deve ocorrer de forma gradual ao longo do dia.

Recomendações

Durante esse período, a Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.