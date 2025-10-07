Oficina de crochê ensina a fazer guirlandas de Natal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (08/10) acontece a Oficina de Crochê gratuita promovida pela Prefeitura de Curitiba. A aula será no Liceu de Ofícios Criativos que fica na Rua Mateus Leme, 22, e será ministrada pelas artesãs Lara Drynko e Mazé Rossetti. Os interessados precisam ser inscrever no site (é necessário ter cadastro).

Para participar é preciso levar alguns materiais. Veja a lista:

Lista de Materiais para a Oficina:

Aro em acrílico ou madeira com 12 cm de diâmetro

Fio 6 ou barbante 8, para dar estrutura à peça

Agulha de crochê (adequada à espessura da linha)

80 cm de fita com 4cm de largura para o laço

1,30 m de fita com 4cm de largura para laço duplo (opcional)

Enfeites natalinos com mini laços, pedrarias, bolinhas etc (opcional).

Tesoura

Agulha e linha de costura

Guirlandas de Natal: raízes milenares

O popular adorno circular que enfeita portas durante o Natal carrega uma história muito mais antiga do que a própria celebração cristã. Sua origem remonta a tradições de povos da Antiguidade, como os gregos, etruscos e romanos, para quem o objeto, frequentemente feito de folhas ou flores torcidas, simbolizava poder, vitória e status.

Na Roma Antiga, por exemplo, a guirlanda (ou grinalda) era usada como uma coroa de louros por imperadores e heróis, ou disposta nas portas das casas para desejar saúde aos moradores. O formato circular, sem começo nem fim, já representava o ciclo das estações e a continuidade da vida.

Da Antiguidade ao Cristianismo

A associação direta com o Natal veio posteriormente, com a ressignificação cristã dos símbolos pagãos. O uso de folhas perenes (que se mantêm verdes o ano todo), como o pinheiro e o azevinho, ganhou o significado de vida eterna e esperança trazida por Cristo. O círculo, por sua vez, passou a simbolizar a eternidade de Deus e seu amor infinito.

Uma das formas mais notáveis de incorporação ao período natalino é a Coroa do Advento, uma guirlanda enfeitada com quatro velas que representam as quatro semanas de preparação para o Natal. Originalmente uma tradição luterana, popularizou-se na Europa, notavelmente no século XIX, e foi adotada por outras denominações cristãs.

+ Leia mais: Semáforo libera carros durante passagem de trem em Pinhais

Hoje, ao ser pendurada na porta, a guirlanda não apenas evoca a eternidade e a vida renovada, mas também funciona como um símbolo de acolhimento, hospitalidade e boas-vindas ao espírito natalino para todos que chegam.

Significados

Eternidade e continuidade → não tem começo nem fim, simbolizando a vida eterna.

Esperança e renovação → o verde representa vida, natureza e esperança.

Proteção → acredita-se que protege o lar e atrai boas energias.

Em crochê, as guirlandas ganham ainda mais encanto:

Afeto e cuidado → cada peça é feita à mão com carinho.

→ cada peça é feita à mão com carinho. Sustentabilidade → pode ser reutilizada por muitos natais.

→ pode ser reutilizada por muitos natais. Identidade criativa → cada guirlanda é única, refletindo o estilo do artesão.