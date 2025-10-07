Feira de Profissões da UP é grátis e acontece nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem ainda não sabe qual carreira escolher ainda tem tempo de participar do Mochilão, tradicional feira de profissões voltadas a estudantes do Ensino Médio, que acontece nesta quarta-feira (08/10) na no campus Ecoville da Universidade Positivo. O evento, gratuito, oferece experiências práticas e orientação profissional para quem busca conhecer mais sobre diferentes áreas de atuação antes de decidir o futuro acadêmico.

Durante o Mochilão, os participantes poderão participar de oficinas e atividades interativas conduzidas por professores e universitários da UP, conhecendo de perto a estrutura da instituição e o dia a dia de diversas carreiras.

+ Veja mais: Intoxicação por metanol: mais um caso é confirmado em Curitiba

Entre as oficinas oferecidas estão:

“Relações Internacionais na atualidade: cenários e desafios” (Relações Internacionais),

“Vivendo como um biomédico clínico” (Biomedicina),

“Oficina de Futebol de Campo” (Educação Física),

“Desfile” (Design de Moda),

“Diagnóstico Facial e Consultoria de Cosméticos Personalizada (Skincare)” (Estética e Cosmética)

“O Incrível Mundo das Imagens Médicas” (Radiologia).

+ Veja mais: Oficina de crochê ensina a fazer guirlandas de Natal em Curitiba

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.omochilao.com.br. O Campus Ecoville da Universidade Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. O evento vai das 8h30 às 21h.