Intoxicação por metanol: mais um caso é confirmado em Curitiba

Mais um caso de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas foi confirmado em Curitiba nesta terça-feira (07/10). Com isso, já são três pacientes diagnosticados no Paraná, todos homens (36, 60 e 71 anos) e residentes na capital paranaense. Os três seguem internados recebendo cuidados médicos especializados.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também informou que descartou casos que estavam em investigação em Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Oeste, após exames não detectarem metanol. Outros dois casos seguem sob análise: um em Maringá e outro em Toledo, ambos homens de 27 anos que permanecem hospitalizados aguardando resultados laboratoriais.

Nesta segunda-feira (06/10), um caso em Ponta Grossa também foi descartado, já que o paciente não apresentou critérios clínicos nem laboratoriais compatíveis com a intoxicação. Ele recebeu alta no mesmo dia do atendimento.

“Estamos monitorando todos os casos de forma rigorosa e articulada com os serviços de saúde do Estado. É fundamental que a população tenha cautela e consuma apenas bebidas de origem confiável, pois o metanol é uma substância altamente tóxica, que pode causar graves danos à saúde e até levar à morte”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Sesa já enviou nota técnica a todas as Regionais de Saúde alertando sobre o monitoramento e a necessidade de notificação compulsória. Todos os casos suspeitos entram no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e são comunicados imediatamente à Vigilância Municipal.

Antídoto disponível

Desde sábado (04/10), o Ministério da Saúde enviou ao Paraná 220 ampolas do antídoto – etanol farmacêutico – usado no tratamento dessas intoxicações. O medicamento vai direto para o hospital que atende o caso notificado pelo CIEVS nacional.

A dosagem é calculada individualmente. Primeiro, aplica-se uma “dose de ataque” baseada no peso do paciente, seguida por uma dose de manutenção que pode durar até 24 horas. Em casos graves, um paciente de 100 kg pode precisar de até 100 ampolas em um único tratamento, dependendo de parâmetros clínicos, laboratoriais e da resposta individual.

Dois pacientes paranaenses já receberam o antídoto, e o Estado aguarda novo envio do medicamento pelo governo federal.

Como identificar a intoxicação

É importante ficar atento aos sintomas, já que não dá para identificar o metanol na bebida apenas pelo cheiro ou sabor. Os sintomas da intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após o consumo e são facilmente confundidos com ressaca:

Sintomas iniciais (6 a 24 horas após a ingestão):

– Dor de cabeça

– Náuseas e vômitos

– Sonolência e falta de coordenação

– Tontura e confusão mental

Sintomas graves (após 24 horas):

– Dor abdominal intensa

– Alterações visuais: visão turva, sensibilidade à luz, visão embaçada ou “campo nevado”

– Dificuldade respiratória

– Convulsões e coma

Onde buscar ajuda

Em caso de sintomas, procure imediatamente um serviço de saúde. Casos suspeitos devem ser reportados a um dos quatro Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná:

– CIATox Curitiba: 0800 041 0148

– CIATox Londrina: (43) 3371-2244

– CIATox Maringá: (44) 3011-9127

– CIATox Cascavel: (45) 3321-5261

Como se prevenir

A Sesa recomenda alguns cuidados ao consumir bebidas alcoólicas:

– Compre apenas em estabelecimentos confiáveis

– Desconfie de preços muito baixos

– Verifique se há partículas ou impurezas no líquido

– Confira se o lacre está intacto

– Observe se os rótulos têm erros de ortografia ou informações borradas

– Procure o registro do MAPA na embalagem

– Confira o selo do IPI nos destilados

– Estabelecimentos devem exigir nota fiscal dos fornecedores

– Em caso de suspeita, procure ajuda médica rapidamente