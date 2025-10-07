Fuzil é desenterrado de quintal de casa no interior do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um fuzil calibre 5.56 foi desenterrado no último sábado (04/10) do quintal de uma residência em Arapongas, região Norte do Paraná. A descoberta foi resultado de uma investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Arapongas.

Para localizar o armamento, foi necessário o uso de uma retroescavadeira, já que em operação anterior, realizada em 29 de setembro, as escavações manuais apresentaram dificuldades. Junto com o fuzil, os policiais encontraram dois carregadores e 25 munições intactas.

O armamento estava cuidadosamente escondido dentro de um tubo de PVC enterrado no terreno. “A integração entre as forças de segurança do município possibilitou uma resposta rápida e efetiva, resultando na retirada de um armamento de alto poder ofensivo de circulação”, explicou o delegado da PCPR Bruno Sentone.

A ação foi motivada por denúncias anônimas que indicavam a presença do armamento no local. Vale destacar que o mesmo imóvel já havia sido alvo de diligências policiais há poucos dias, quando foram apreendidos entorpecentes semelhantes à maconha.

As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no caso.

A população pode colaborar com informações de forma anônima pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de emergência ou flagrantes, o contato deve ser feito pelo 190 da PMPR.