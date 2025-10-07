Frente fria traz chuva e queda de temperatura para Curitiba, alerta Inmet

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para Curitiba na manhã desta terça-feira (07/10): o de chuvas intensas e queda de temperatura. Conforme o aviso, a previsão é de que, até às 10h de quarta-feira (08/10), a cidade registre até 50 mm/dia.

O instituto também afirma que são esperados ventos intensos entre 40 a 60 km/h. Apesar do alerta, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo na capital paranaense.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a queda na temperatura em todo estado é causada pela aproximação de uma nova frente fria. Conforme o instituto, apenas a região norte do Paraná segue mais abafada. Porém, também não se descarta a possibilidade de chuvas ou temporais localizados nessa região.

O que fazer em caso de tempestade

Devido aos riscos que as chuvas fortes podem causar, o Inmet alerta que em caso de rajadas de vento, não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.