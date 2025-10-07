Variedades

Queda de temperatura: 3 chás saudáveis e deliciosos para se aquecer

Tribuna do Paraná
EdiCase Redação EdiCase
07/10/25 15h36
Chá de laranja com canela e anis-estrelado (Imagem: ecaterina corovina | Shutterstock)

Nada melhor do que uma bebida quente para trazer conforto e bem-estar nos dias mais frios. Entre as opções, os chás se destacam por unirem sabor, calor e benefícios à saúde. Além de aquecerem o corpo, eles contribuem para o fortalecimento da imunidade e proporcionam um momento de relaxamento após um dia corrido.

Abaixo, confira 3 receitas de chás saudáveis e deliciosos para se aquecer!

Chá de laranja com canela e anis-estrelado

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de água
  • 3 rodelas de laranja desidratada
  • 2 canelas em pau
  • 3 anises-estrelado
  • 1 colher de chá de cravo-da-índia
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela, os anises-estrelado e o cravo-da-índia. Deixe ferver por 5 minutos para liberar os aromas das especiarias. Em seguida, coloque as rodelas de laranja desidratada e ferva por mais 2 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva quente.

Xícara de vidro transparente com chá de amora sobre folhas verdes e frutas de amora fresca
Chá de amora (Imagem: AUKARAWATCYBER | Shutterstock)

Chá de amora

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de folhas secas de amora
  • 1 colher de sopa de amora madura
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de amora e as frutas. Deixe cozinhar por 5 minutos para liberar bem o sabor e a cor. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá descansar por 7 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva ainda quente.

Chá de camomila com maçã

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 maçã cortada em fatias finas
  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva o chá ainda quente.

