Acadêmicos podem se inscrever para trabalhar no Verão Maior Paraná

Tribuna do Paraná
Por AEN Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/10/25 17h34
Verão Maior Paraná
Foto: SEES-PR

Acadêmicos dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação podem se inscrever para atuar em atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante o Verão Maior Paraná 2025/2026, promovido pelo Governo do Estado. Os interessados têm até 27 de outubro para fazer o cadastro pelo site

Conforme o edital, ao todo, são 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação, a ser realizado entre 11 e 16 de novembro, em Pontal do Paraná, no Litoral.

As despesas de hospedagem e alimentação serão custeadas pela Paraná Esporte. Porém, o transporte até o local ficará sob responsabilidade dos participantes.

Para a inscrição, os interessados devem em enviar os seguintes dados:

  • Histórico escolar;
  • Declaração de matrícula;
  • CPF;
  • E-mail;
  • Contato;
  • Endereço completo.
  • Acadêmicos de Turismo devem apresentar certificado de língua estrangeira;
  • Os de Comunicação, um portfólio.

A seleção dos 274 candidatos será divulgada em 4 de novembro, no site da Secretaria de Esporte.

