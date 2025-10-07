Acadêmicos podem se inscrever para trabalhar no Verão Maior Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Acadêmicos dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação podem se inscrever para atuar em atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante o Verão Maior Paraná 2025/2026, promovido pelo Governo do Estado. Os interessados têm até 27 de outubro para fazer o cadastro pelo site.

Conforme o edital, ao todo, são 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação, a ser realizado entre 11 e 16 de novembro, em Pontal do Paraná, no Litoral.

As despesas de hospedagem e alimentação serão custeadas pela Paraná Esporte. Porém, o transporte até o local ficará sob responsabilidade dos participantes.

Para a inscrição, os interessados devem em enviar os seguintes dados:

Histórico escolar;

Declaração de matrícula;

CPF;

E-mail;

Contato;

Endereço completo.

Acadêmicos de Turismo devem apresentar certificado de língua estrangeira;

Os de Comunicação, um portfólio.

A seleção dos 274 candidatos será divulgada em 4 de novembro, no site da Secretaria de Esporte.