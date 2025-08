Engorda da praia de Matinhos bloqueia efeitos de ressaca no Litoral do Paraná 

O ciclone que atingiu o Sul do Brasil no último final de semana (27) também provocou impactos no Litoral do Paraná. Em Matinhos, as ondas gigantes formadas pela ressaca marítima invadiram a faixa de areia e chegaram até casas próximas à orla.

Apesar do avanço da água do mar, os efeitos da ressaca registrados nos últimos dias foram menores do que os observados em 2022, antes da conclusão das obras de engorda da faixa de areia na região. As imagens, comparadas com registros de dois anos atrás, indicam que a obra ajudou a conter os impactos mais severos da maré alta.

Confira as imagens registradas na terça-feira (29) por Marcelo Alexandre Zelak, do Matinhos em Fotos, e a comparação com 2022::

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matinhos, apesar da forte ressaca, não houve registro de danos estruturais. Entretanto, conforme a pasta, a força das ondas provocou o acúmulo de uma grande quantidade de resíduos na faixa de areia. Entre terça (29) e quinta-feira (31), cerca de 160 toneladas de resíduos, o equivalente a 11 caminhões carregados de lixo, foram retirados da orla.

A obra de alargamento da orla de Matinhos foi concluída em outubro de 2022. A faixa de areia foi ampliada em até 100 metros ao longo de 6,3 quilômetros de extensão, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida. Foram utilizados 3 milhões de metros cúbicos de areia, retirados do fundo do mar pela draga Galileo Galilei, equivalente a 220 mil caminhões de areia.

Efeitos da ressaca nas praias

Na quinta-feira (31), a Guarda Municipal de Pontal do Paraná interditou a Avenida Deputado Aníbal Khury, no Balneário Marissol, após o avanço da maré. As ondas variaram entre 2,5 e 3,5 metros, conforme alerta da Marinha do Brasil.

Ainda nesta semana, a Sanepar emitiu um alerta para risco de desabastecimento de água em Guaratuba. A força da maré fez com que a água do Oceano Atlântico recuasse para dentro do rio Saí-Guaçu, utilizado como fonte de captação para o abastecimento da cidade.

A Marinha do Brasil mantém um alerta de mar grosso até este domingo (3), com possibilidade de ondas entre 4 e 5 metros em alto-mar nas regiões Sul e Sudeste do país.