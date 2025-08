Câmera espiã é encontrada em banheiro feminino de Câmara de Vereadores

Uma câmera foi encontrada escondida em um banheiro feminino na Câmara Municipal de Matinhos, no Litoral. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o eletrônico estaria instalado no setor administrativo do órgão público e teria sido descoberto por uma funcionária, por volta das 17h, na quinta-feira (31).

À Tribuna do Paraná, o presidente da Câmara, Jair Pescador, afirmou que a funcionária teria suspeitado de que algo diferente estaria preso no interruptor de luz do banheiro. Ao saber da situação, o presidente comunicou imediatamente a polícia que interditou o local para realizar a investigação.

No momento, segundo Jair, apenas a área próxima ao banheiro em que a câmera foi encontrada está isolada. Portanto, o trabalho dos vereados não deve ser afetado pela ocorrência.

A PCPR afirma que um inquérito policial foi instalado. A investigação apura o crime previsto por lei como “produção de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes”.

Para o presidente da Câmera, a pessoa que instalou o eletrônico pode ser caracterizada como “insana”. Ele garante que torce para que o caso seja devidamente esclarecido e o responsável seja penalizado.

“Estamos ansiosos para darmos a notícia de quem foi o psicopata que fez isso aí”, afirma Jair Pescador, presidente da Câmara dos Vereadores de Matinhos.