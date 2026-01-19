Mar volta a avançar sobre a faixa de areia de Matinhos após nova ressaca marítima

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova ressaca marítima atingiu Matinhos, no litoral paranaense, nesta segunda-feira (19/01), provocando o avanço do mar sobre a faixa de areia da Praia Brava. O local, que teve as obras de engorda concluídas em outubro de 2022, já havia enfrentado situação semelhante no início do mês e no ano passado.

No dia 4 de janeiro, a maré alta já havia provocado erosão em alguns trechos da orla. Na ocasião, o fenômeno ocorreu poucos dias antes do início dos shows do Verão Maior Paraná, com o mar avançando perto do palco montado para o evento.

Na ocasião, segundo informações do Governo do Paraná, o avanço do mar não causou danos à estrutura e a programação de shows foi mantida sem alterações. O município realizou contenções para reduzir os efeitos da erosão no local.

A nova situação desta segunda-feira foi compartilhada pelo deputado estadual Goura, que criticou o gasto com a obra e com os reparos. “O mar voltou a avançar e está engolindo, mais uma vez, a faixa de areia da engorda da praia de Matinhos. Isso tem se repetido com frequência nos últimos meses. No começo de janeiro, depois de boa parte da praia já ter sido levada pela maré, o governo correu para “arrumar” a área por causa dos shows do Verão Maior. Foram instalados 1.900 sacos de areia e despejados mais 4,5 mil metros cúbicos de areia só para nivelar o espaço e permitir a circulação do público”, escreveu.

“Há dois meses, em novembro de 2025, a cena foi parecida. Cerca de 25% da praia sumiu com a força do mar. A resposta foi gastar mais R$ 1,6 milhão para retirar areia de Caiobá e jogar em Matinhos. E tudo indica que isso vai continuar acontecendo. Obras para o desenvolvimento do litoral são fundamentais. Mas elas precisam ser feitas com responsabilidade, seguindo critérios técnicos, ambientais, ouvindo quem entende e respeitando a natureza. Caso contrário, viram desperdício de dinheiro público e risco para a população, como está acontecendo com a engorda de Matinhos”, acrescentou Goura.

O que diz o Governo do Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável por lidar com o problema, informou por meio de nota enviada à Tribuna que equipes estão no local afetado. Nos próximos dias, o instituto trabalhará em conjunto com a empresa que executou a obra de engorda para recompor a areia em Matinhos.

“A proteção que foi feita no começo do ano ajudou a conter a perda de estrutura da praia e evitou alagamentos na área central de Matinhos”, afirma o IAT.