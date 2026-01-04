Ressaca provoca erosão em Matinhos e chega perto do palco do Verão Maior Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma maré alta atingiu a Praia Brava de Matinhos, no litoral do Paraná, na madrugada deste domingo (04/01) e provocou erosão em alguns trechos da orla, chegando próxima à estrutura montada para os shows do Verão Maior Paraná.

O fenômeno natural provocado por ressaca marítima, que quase alcançou o palco principal do evento, não causou danos à estrutura, conforme informou o Governo do Estado. A programação de shows, que tem início marcado para a próxima sexta-feira (09/01), está mantida sem alterações.

Ainda conforme o governo, equipes do Verão Maior Paraná iniciaram a contenção do local onde houve a erosão neste domingo. “A partir da terça-feira (6), será iniciada a reposição da areia no local”, diz nota.

Foto: André Neto (@andre.neto76) | Colaboração Foto: André Neto (@andre.neto76) | Colaboração

Ressaca marítima no litoral do Paraná

“Uma nota emitida pela Marinha na semana passada alertou para a ressaca marítima entre os litorais de Santa Catarina e Rio de Janeiro, por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. O fenômeno pode ocorrer até esta segunda-feira, podendo ocasionar ondas de até 3 metros de altura”, informa o governo.

Enquanto isso, a montagem do palco continua em Matinhos. Na sexta-feira (09/01), acontece o show de abertura, com o DJ Alok. No sábado (10/01) a programação continua com a dupla Zé Neto e Cristiano e o músico Jiraya Uai. Já no domingo (11/01), Belo e Jeito Moleque se apresentam.

Ressaca em Matinhos

Essa não é a primeira vez que a ressaca transforma o cenário em Matinhos. Em outubro de 2025, o fenômeno provocou um paredão de dois metros na Praia Brava. Na ocasião, os trabalhos para normalizar a faixa de areia levaram em torno de uma semana.