Alok abre programação de shows no Litoral na próxima sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cheirinho de verão está no ar e os palcos do Litoral do Paraná já começam a tomar forma, anunciando uma temporada ainda mais grandiosa de shows gratuitos para os veranistas. As estruturas metálicas já despontam nas areias de Matinhos, onde a montagem teve início em 17 de dezembro, apenas três dias após o lançamento do Verão Maior Paraná.

O palco principal em Matinhos impressiona pelas dimensões: 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade, superando significativamente as medidas da edição anterior. A tecnologia também foi reforçada, com o aumento das torres de delay de seis para 11 estruturas, garantindo qualidade sonora em toda a extensão da praia.

A estrutura mantém as comodidades da temporada passada, como área exclusiva para pessoas com deficiência, camarote de dois andares com house mix, estúdio de TV, além de 20 tendas de alimentação e bebidas e cinco bares instalados na faixa de areia, acoplados às torres de delay do lado do mar.

O renomado DJ Alok, com carreira internacional consolidada, será o responsável por abrir a temporada de shows em Matinhos, na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro, prometendo reunir milhares de pessoas nas areias paranaenses. A programação segue com grandes nomes da música brasileira como Zé Neto e Cristiano, Belo, Jeito Moleque, Roupa Nova, Edson & Hudson, Eduardo Costa, Raça Negra, Fábio Jr., Gusttavo Lima, Ana Castela, Paralamas do Sucesso, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, Fernandinho, Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolffo. O público também poderá conferir apresentações internacionais dos Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle.

Em Pontal do Paraná, o Centro de Eventos Marissol também já iniciou os preparativos para receber sua estrutura, que será maior que a da temporada anterior. O local contará com duas torres de delay e sistemas modernos de som, iluminação e painéis de LED integrados à estrutura principal, seguindo o padrão das grandes produções nacionais.

A abertura dos shows em Pontal também acontece no dia 9 de janeiro, com apresentação dupla de Luan Pereira e Country Beat. A programação segue com Atitude 67, Kamisa 10, Gustavo Mioto, Jiraya Uai, Dilsinho, Luiz Cláudio & Giuliano, Israel & Rodolffo, Bruno & Denner, Raça Negra, Murilo Huff, Léo & Raphael, Gian & Giovani, Diego & Arnaldo, Paralamas do Sucesso, Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio.

Para garantir toda essa estrutura, dezenas de profissionais trabalham intensamente na montagem dos palcos. São 55 carretas transportando equipamentos, sendo 42 com estruturas metálicas, oito com equipamentos de som e cinco com sistemas de iluminação. Os painéis de LED somam mais de 1,6 mil metros quadrados, volume duas vezes superior ao utilizado na edição anterior.

Após a conclusão da montagem física, começam os trabalhos de instalação de som, luz e painéis de LED. A previsão é que os primeiros testes aconteçam no dia 7 de janeiro, simultaneamente nas duas arenas, para que tudo esteja impecável para o início dos shows no dia 9.