Circuito Bom Gourmet de Verão: veja lista de descontos de até 80%

Até o dia 18 de janeiro, a capital paranaense fica ainda mais gostosa com o Circuito Bom Gourmet de Verão. São mais de 60 estabelecimentos participantes com descontos que podem chegar até 80%.

Durante seis semanas, curitibanos e turistas que estiverem por aqui, vão poder explorar experiências gastronômicas exclusivas. Cada estabelecimento vai oferecer de quatro a seis produtos promocionais – e tem de tudo: restaurantes, padarias, confeitarias, lanchonetes, pizzarias e muito mais.

O projeto é praticamente um irmão mais novo do Circuito Bom Gourmet de Inverno, que bombou tanto na sua segunda edição entre junho e agosto. Ambos fazem parte do Festival Bom Gourmet, que já é tradição na cidade e completou 10 anos em 2025.

“Curitiba se torna um destino turístico vibrante no fim do ano, e o Circuito de Verão chega para somar a esse movimento, celebrando sabores, experiências e o prazer de viver a cidade. É uma forma de manter o setor aquecido e o público de Curitiba e turistas, explorando tudo o que Curitiba tem de melhor, mesmo depois das festas”, explica Deise Campos, jornalista e head do Circuito Bom Gourmet.

Turismo em alta

Segundo a Prefeitura, através do Instituto Municipal de Turismo, 2024 foi um marco histórico: pela primeira vez o turismo de lazer ultrapassou o de negócios, com um fluxo impressionante de 8,2 milhões de pessoas durante o ano todo.

O Circuito de Verão vem justamente para dar aquele gás extra no setor gastronômico, que costuma sentir uma queda no faturamento durante janeiro. É aquela história: todo mundo ganha – os restaurantes mantêm o movimento, nós comemos bem pagando menos.

Então já se prepara: de 28 de novembro a 18 de janeiro, vamos explorar o melhor da gastronomia curitibana com preços que cabem no bolso.

Confira a lista de todos os participantes

911 Diner Restaurante Aish Baladi Antonina 336 Aquarius Panificadora Armazém Garagem Bar Astronave Pizza Avenida Paulista Baraquias | Jockey Plaza Shopping Baraquias | Juvevê Baraquias | Parkshopping Barigüi Restaurante Bolicho 27 Braseirinho Frutos Do Mar & Sushi Bruno Bolos | Batel Café Cultura Restaurante & Café Piemonte Bar Cana Benta Itupava Cantina Do Délio | Batel Cantina Do Délio | Itupava Cardof Wine & Bier Bistrô Casa Do Zé Casa Luce Cafeteria Casa Vinci Casabianco Empório Gourmet King Temaki | Juvevê King Temaki | Batel King Temaki | São Braz Chocolate Lugano | Santa Felicidade Tropilha Curitiba Cordelo Café Cozzi Restaurante Curitiba Com – Alimentos Nobres E Vinhos Degusto Café | Juvevê Degusto Café | Praça da Espanha Degusto Café | Park Shopping Barigui Domo Mercado Municipal Domo Pétit Espaço Da Zé | Bar E Restaurante Hard Rock Cafe Curitiba Italy Caffé Johoja Living Hnk Curitiba | Aeroporto Mangará Bar E Cozinha Mr Boss Smoke House O Cachaceiro O Restaurante Mais Bonito Da Cidade Padaria Brioche | Água Verde Padaria Brioche | Juvevê Padaria Requinte | Cabral Padaria Requinte | Champagnat Pat’s Diner | Santo Inácio Per Tutti Confeitaria E Café | Centro Per Tutti Confeitaria E Café | Juvevê Pinot Wine Bar | Itupava Poke To Wok | Centro Poke To Wok | Juvevê Pote Chopp Restaurante Camarão Dourado | Santa Felicidade Sabor de Casa Restaurante e Sabor de Boteco Restaurante Scavollo Strô Tabenne Café Casa De Tia Villa Bistrô Vivá Você Saudável Restaurante Los Paleteros MeltenCo Curitiba Templo da Cachaça

Todas as informações de estabelecimento e cardápios podem ser acessadas pelo site do Circuito de Verão ou no Instagram do Festival Bom Gourmet.