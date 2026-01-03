Para curtir a cidade

Circuito Bom Gourmet de Verão: veja lista de descontos de até 80%

Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/01/26 11h55
Foto: Thao Lan | Shutterstock / imagem ilustrativa.

Até o dia 18 de janeiro, a capital paranaense fica ainda mais gostosa com o Circuito Bom Gourmet de Verão. São mais de 60 estabelecimentos participantes com descontos que podem chegar até 80%.

Durante seis semanas, curitibanos e turistas que estiverem por aqui, vão poder explorar experiências gastronômicas exclusivas. Cada estabelecimento vai oferecer de quatro a seis produtos promocionais – e tem de tudo: restaurantes, padarias, confeitarias, lanchonetes, pizzarias e muito mais.

O projeto é praticamente um irmão mais novo do Circuito Bom Gourmet de Inverno, que bombou tanto na sua segunda edição entre junho e agosto. Ambos fazem parte do Festival Bom Gourmet, que já é tradição na cidade e completou 10 anos em 2025.

“Curitiba se torna um destino turístico vibrante no fim do ano, e o Circuito de Verão chega para somar a esse movimento, celebrando sabores, experiências e o prazer de viver a cidade. É uma forma de manter o setor aquecido e o público de Curitiba e turistas, explorando tudo o que Curitiba tem de melhor, mesmo depois das festas”, explica Deise Campos, jornalista e head do Circuito Bom Gourmet.

Turismo em alta

Segundo a Prefeitura, através do Instituto Municipal de Turismo, 2024 foi um marco histórico: pela primeira vez o turismo de lazer ultrapassou o de negócios, com um fluxo impressionante de 8,2 milhões de pessoas durante o ano todo.

O Circuito de Verão vem justamente para dar aquele gás extra no setor gastronômico, que costuma sentir uma queda no faturamento durante janeiro. É aquela história: todo mundo ganha – os restaurantes mantêm o movimento, nós comemos bem pagando menos.

Então já se prepara: de 28 de novembro a 18 de janeiro, vamos explorar o melhor da gastronomia curitibana com preços que cabem no bolso.

Confira a lista de todos os participantes

  1. 911 Diner Restaurante
  2. Aish Baladi
  3. Antonina 336
  4. Aquarius Panificadora 
  5. Armazém Garagem Bar
  6. Astronave Pizza
  7. Avenida Paulista
  8. Baraquias | Jockey Plaza Shopping
  9. Baraquias | Juvevê
  10. Baraquias | Parkshopping Barigüi
  11. Restaurante Bolicho 27
  12. Braseirinho Frutos Do Mar & Sushi
  13. Bruno Bolos | Batel
  14. Café Cultura
  15. Restaurante & Café Piemonte
  16. Bar Cana Benta Itupava
  17. Cantina Do Délio | Batel
  18. Cantina Do Délio | Itupava
  19. Cardof Wine & Bier Bistrô
  20. Casa Do Zé
  21. Casa Luce Cafeteria
  22. Casa Vinci
  23. Casabianco Empório Gourmet
  24. King Temaki | Juvevê 
  25. King Temaki | Batel
  26. King Temaki | São Braz
  27. Chocolate Lugano | Santa Felicidade
  28. Tropilha Curitiba
  29. Cordelo Café
  30. Cozzi Restaurante
  31. Curitiba Com – Alimentos Nobres E Vinhos
  32. Degusto Café | Juvevê
  33. Degusto Café | Praça da Espanha
  34. Degusto Café | Park Shopping Barigui
  35. Domo Mercado Municipal 
  36. Domo Pétit
  37. Espaço Da Zé | Bar E Restaurante
  38. Hard Rock Cafe Curitiba
  39. Italy Caffé
  40. Johoja
  41. Living Hnk Curitiba | Aeroporto
  42. Mangará Bar E Cozinha
  43. Mr Boss Smoke House 
  44. O Cachaceiro 
  45. O Restaurante Mais Bonito Da Cidade
  46. Padaria Brioche | Água Verde
  47. Padaria Brioche | Juvevê
  48. Padaria Requinte | Cabral
  49. Padaria Requinte | Champagnat
  50. Pat’s Diner | Santo Inácio 
  51. Per Tutti Confeitaria E Café | Centro
  52. Per Tutti Confeitaria E Café | Juvevê
  53. Pinot Wine Bar |  Itupava
  54. Poke To Wok | Centro
  55. Poke To Wok | Juvevê
  56. Pote Chopp
  57. Restaurante Camarão Dourado | Santa Felicidade
  58. Sabor de Casa Restaurante e Sabor de Boteco 
  59. Restaurante Scavollo
  60. Strô
  61. Tabenne Café
  62. Casa De Tia
  63. Villa Bistrô
  64. Vivá Você Saudável Restaurante
  65. Los Paleteros
  66. MeltenCo Curitiba 
  67. Templo da Cachaça

Todas as informações de estabelecimento e cardápios podem ser acessadas pelo site do Circuito de Verão ou no Instagram do Festival Bom Gourmet.

