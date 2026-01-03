Circuito Bom Gourmet de Verão: veja lista de descontos de até 80%

Até o dia 18 de janeiro, a capital paranaense fica ainda mais gostosa com o Circuito Bom Gourmet de Verão. São mais de 60 estabelecimentos participantes com descontos que podem chegar até 80%.
Durante seis semanas, curitibanos e turistas que estiverem por aqui, vão poder explorar experiências gastronômicas exclusivas. Cada estabelecimento vai oferecer de quatro a seis produtos promocionais – e tem de tudo: restaurantes, padarias, confeitarias, lanchonetes, pizzarias e muito mais.
O projeto é praticamente um irmão mais novo do Circuito Bom Gourmet de Inverno, que bombou tanto na sua segunda edição entre junho e agosto. Ambos fazem parte do Festival Bom Gourmet, que já é tradição na cidade e completou 10 anos em 2025.
“Curitiba se torna um destino turístico vibrante no fim do ano, e o Circuito de Verão chega para somar a esse movimento, celebrando sabores, experiências e o prazer de viver a cidade. É uma forma de manter o setor aquecido e o público de Curitiba e turistas, explorando tudo o que Curitiba tem de melhor, mesmo depois das festas”, explica Deise Campos, jornalista e head do Circuito Bom Gourmet.
Turismo em alta
Segundo a Prefeitura, através do Instituto Municipal de Turismo, 2024 foi um marco histórico: pela primeira vez o turismo de lazer ultrapassou o de negócios, com um fluxo impressionante de 8,2 milhões de pessoas durante o ano todo.
O Circuito de Verão vem justamente para dar aquele gás extra no setor gastronômico, que costuma sentir uma queda no faturamento durante janeiro. É aquela história: todo mundo ganha – os restaurantes mantêm o movimento, nós comemos bem pagando menos.
Então já se prepara: de 28 de novembro a 18 de janeiro, vamos explorar o melhor da gastronomia curitibana com preços que cabem no bolso.
Confira a lista de todos os participantes
- 911 Diner Restaurante
- Aish Baladi
- Antonina 336
- Aquarius Panificadora
- Armazém Garagem Bar
- Astronave Pizza
- Avenida Paulista
- Baraquias | Jockey Plaza Shopping
- Baraquias | Juvevê
- Baraquias | Parkshopping Barigüi
- Restaurante Bolicho 27
- Braseirinho Frutos Do Mar & Sushi
- Bruno Bolos | Batel
- Café Cultura
- Restaurante & Café Piemonte
- Bar Cana Benta Itupava
- Cantina Do Délio | Batel
- Cantina Do Délio | Itupava
- Cardof Wine & Bier Bistrô
- Casa Do Zé
- Casa Luce Cafeteria
- Casa Vinci
- Casabianco Empório Gourmet
- King Temaki | Juvevê
- King Temaki | Batel
- King Temaki | São Braz
- Chocolate Lugano | Santa Felicidade
- Tropilha Curitiba
- Cordelo Café
- Cozzi Restaurante
- Curitiba Com – Alimentos Nobres E Vinhos
- Degusto Café | Juvevê
- Degusto Café | Praça da Espanha
- Degusto Café | Park Shopping Barigui
- Domo Mercado Municipal
- Domo Pétit
- Espaço Da Zé | Bar E Restaurante
- Hard Rock Cafe Curitiba
- Italy Caffé
- Johoja
- Living Hnk Curitiba | Aeroporto
- Mangará Bar E Cozinha
- Mr Boss Smoke House
- O Cachaceiro
- O Restaurante Mais Bonito Da Cidade
- Padaria Brioche | Água Verde
- Padaria Brioche | Juvevê
- Padaria Requinte | Cabral
- Padaria Requinte | Champagnat
- Pat’s Diner | Santo Inácio
- Per Tutti Confeitaria E Café | Centro
- Per Tutti Confeitaria E Café | Juvevê
- Pinot Wine Bar | Itupava
- Poke To Wok | Centro
- Poke To Wok | Juvevê
- Pote Chopp
- Restaurante Camarão Dourado | Santa Felicidade
- Sabor de Casa Restaurante e Sabor de Boteco
- Restaurante Scavollo
- Strô
- Tabenne Café
- Casa De Tia
- Villa Bistrô
- Vivá Você Saudável Restaurante
- Los Paleteros
- MeltenCo Curitiba
- Templo da Cachaça
Todas as informações de estabelecimento e cardápios podem ser acessadas pelo site do Circuito de Verão ou no Instagram do Festival Bom Gourmet.