Paredão em Matinhos: Máquinas desmontam “degrau” de 2 metros de altura; Vídeo!

Imagens gravadas pela Tribuna do Paraná trouxeram à tona o andamento das obras de readequação da faixa de areia no Pico de Matinhos, após a formação de um “paredão” de até dois metros causado por uma ressaca em 8 de outubro. O evento gerou preocupação entre veranistas, comerciantes e autoridades, especialmente porque a área abriga o palco dos shows do Verão Maior, promovido pelo Governo do Paraná.

As fotos e vídeos deste fim de semana mostram grande movimentação de máquinas: escavadeiras trabalhando para nivelar o degrau entre a areia mais alta e a parte recuada, enquanto caminhões retiram o excesso. A terraplanagem foi iniciada logo após a ressaca, mas os serviços seguem em curso para garantir a estabilização da orla.

O IAT, logo após a formação do paredão, afirmou que o fenômeno é natural — resultado da maré alta, ventos fortes e da ressaca — e não está diretamente ligado à obra de engorda da praia concluída em anos anteriores. Ainda assim, para repor a areia perdida, estuda-se a possibilidade de dragagem para reabastecer os trechos afetados.

Apesar do impacto visual e das preocupações iniciais, o Governo do Paraná garante que a programação do Verão Maior não sofrerá alterações: os shows seguem previstos para ocorrer na arena montada próxima ao Pico de Matinhos.

Repercussão e importância econômica

A praia de Matinhos, recentemente revitalizada, é um importante polo para o turismo da temporada. A recuperação da orla, com investimento nas obras marítimas, de drenagem e urbanização, impulsionou o setor hoteleiro local.

Há também aspectos simbólicos: o degrau formado pela ressaca reforça o desafio de manter a estabilidade de uma orla alargada artificialmente, enquanto o esforço para consertar o estrago reforça a importância da infraestrutura para a logística de grandes eventos, como o Verão Maior.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

