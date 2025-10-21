Temporada 2026

Verão Maior Paraná 2026 divulga shows gratuitos; confira as atrações

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 21/10/25 20h56
Shows Verão Maior Paraná 2026
Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (21/10) os nomes dos cantores e bandas que farão shows gratuitos no Verão Maior Paraná 2026, em Matinhos e Pontal do Paraná. Ao todo, são 39 atrações.

Para a próxima temporada, o evento contará com cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro. Confira quem são as atrações:

9 de janeiro

Palco Matinhos

  • Alok

Palco Pontal do Paraná

  • Countrybeat

10 de janeiro

Palco Matinhos

  • Zé Neto & Cristiano
  • Jiraya Uai

Palco Pontal do Paraná

  • Atitude 67
  • Kamisa 10

11 de janeiro

Palco Matinhos

  • Belo
  • Jeito Moleque

15 de janeiro

Palco Matinhos

  • Roupa Nova

16 de janeiro

Palco Pontal do Paraná

  • Gustavo Mioto
  • Jiraya Uai

17 de janeiro

Palco Matinhos

  • Edson & Hudson
  • Eduardo Costa

Palco Pontal do Paraná

  • Dilsinho
  • Luiz Claudio & Giuliano

23 de janeiro

Palco Matinhos

  • Raça Negra

Palco Pontal do Paraná

  • Israel & Rodolffo
  • Bruno & Denner

24 de janeiro

Palco Matinhos

  • Fábio Jr.

Palco Pontal do Paraná

  • Raça Negra

29 de janeiro

Palco Matinhos

  • Fernandinho

30 de janeiro

Palco Matinhos

  • Ana Castela

Palco Pontal do Paraná

  • Murillo Huff
  • Leo & Raphael

31 de janeiro

Palco Matinhos

  • Paralamas do Sucesso

Palco Pontal do Paraná

  • Gian & Giovani
  • Diego & Arnaldo

6 de fevereiro

Palco Matinhos

  • Hugo & Guilherme

Palco Pontal do Paraná

  • Paralamas do Sucesso

7 de fevereiro

Palco Matinhos

  • Zezé Di Camargo & Luciano

Palco Pontal do Paraná

  • Trio Parada Dura
  • Os Bonifácio

8 de fevereiro

Palco Matinhos

  • Padre Reginaldo Manzotti
  • Israel & Rodolffo

Palco Pontal do Paraná

+ Leia mais

Shows do Verão Maior terão transmissão na TV

Entre as novidades estão shows nas quintas-feiras e palcos maiores do que na temporada anterior. Os shows terão transmissão na televisão pelos canais do SBT, Band, TVCI e TV Paraná Turismo para todo o Brasil.

