Verão Maior Paraná 2026 divulga shows gratuitos; confira as atrações

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (21/10) os nomes dos cantores e bandas que farão shows gratuitos no Verão Maior Paraná 2026, em Matinhos e Pontal do Paraná. Ao todo, são 39 atrações.

Para a próxima temporada, o evento contará com cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro. Confira quem são as atrações:

9 de janeiro

Palco Matinhos

Alok

Palco Pontal do Paraná

Countrybeat

10 de janeiro

Palco Matinhos

Zé Neto & Cristiano

Jiraya Uai

Palco Pontal do Paraná

Atitude 67

Kamisa 10

11 de janeiro

Palco Matinhos

Belo

Jeito Moleque

15 de janeiro

Palco Matinhos

Roupa Nova

16 de janeiro

Palco Pontal do Paraná

Gustavo Mioto

Jiraya Uai

17 de janeiro

Palco Matinhos

Edson & Hudson

Eduardo Costa

Palco Pontal do Paraná

Dilsinho

Luiz Claudio & Giuliano

23 de janeiro

Palco Matinhos

Raça Negra

Palco Pontal do Paraná

Israel & Rodolffo

Bruno & Denner

24 de janeiro

Palco Matinhos

Fábio Jr.

Palco Pontal do Paraná

Raça Negra

29 de janeiro

Palco Matinhos

Fernandinho

30 de janeiro

Palco Matinhos

Ana Castela

Palco Pontal do Paraná

Murillo Huff

Leo & Raphael

31 de janeiro

Palco Matinhos

Paralamas do Sucesso

Palco Pontal do Paraná

Gian & Giovani

Diego & Arnaldo

6 de fevereiro

Palco Matinhos

Hugo & Guilherme

Palco Pontal do Paraná

Paralamas do Sucesso

7 de fevereiro

Palco Matinhos

Zezé Di Camargo & Luciano

Palco Pontal do Paraná

Trio Parada Dura

Os Bonifácio

8 de fevereiro

Palco Matinhos

Padre Reginaldo Manzotti

Israel & Rodolffo

Palco Pontal do Paraná

Shows do Verão Maior terão transmissão na TV

Entre as novidades estão shows nas quintas-feiras e palcos maiores do que na temporada anterior. Os shows terão transmissão na televisão pelos canais do SBT, Band, TVCI e TV Paraná Turismo para todo o Brasil.