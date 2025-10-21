Verão Maior Paraná 2026 divulga shows gratuitos; confira as atrações

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (21/10) os nomes dos cantores e bandas que farão shows gratuitos no Verão Maior Paraná 2026, em Matinhos e Pontal do Paraná. Ao todo, são 39 atrações.
Para a próxima temporada, o evento contará com cinco finais de semana seguidos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro. Confira quem são as atrações:
9 de janeiro
Palco Matinhos
- Alok
Palco Pontal do Paraná
- Countrybeat
10 de janeiro
Palco Matinhos
- Zé Neto & Cristiano
- Jiraya Uai
Palco Pontal do Paraná
- Atitude 67
- Kamisa 10
11 de janeiro
Palco Matinhos
- Belo
- Jeito Moleque
15 de janeiro
Palco Matinhos
- Roupa Nova
16 de janeiro
Palco Pontal do Paraná
- Gustavo Mioto
- Jiraya Uai
17 de janeiro
Palco Matinhos
- Edson & Hudson
- Eduardo Costa
Palco Pontal do Paraná
- Dilsinho
- Luiz Claudio & Giuliano
23 de janeiro
Palco Matinhos
- Raça Negra
Palco Pontal do Paraná
- Israel & Rodolffo
- Bruno & Denner
24 de janeiro
Palco Matinhos
- Fábio Jr.
Palco Pontal do Paraná
- Raça Negra
29 de janeiro
Palco Matinhos
- Fernandinho
30 de janeiro
Palco Matinhos
- Ana Castela
Palco Pontal do Paraná
- Murillo Huff
- Leo & Raphael
31 de janeiro
Palco Matinhos
- Paralamas do Sucesso
Palco Pontal do Paraná
- Gian & Giovani
- Diego & Arnaldo
6 de fevereiro
Palco Matinhos
- Hugo & Guilherme
Palco Pontal do Paraná
- Paralamas do Sucesso
7 de fevereiro
Palco Matinhos
- Zezé Di Camargo & Luciano
Palco Pontal do Paraná
- Trio Parada Dura
- Os Bonifácio
8 de fevereiro
Palco Matinhos
- Padre Reginaldo Manzotti
- Israel & Rodolffo
Palco Pontal do Paraná
Shows do Verão Maior terão transmissão na TV
Entre as novidades estão shows nas quintas-feiras e palcos maiores do que na temporada anterior. Os shows terão transmissão na televisão pelos canais do SBT, Band, TVCI e TV Paraná Turismo para todo o Brasil.