‘Times Square’ de Curitiba: comércio no Centro acende primeiros telões de LED

A ‘Times Square’ de Curitiba começou a ganhar forma nesta terça-feira (21/10). Na altura da Praça Zacarias, três painéis de LED do Distrito de Mídia foram acesos e agora iluminam a região das 6 horas até a meia-noite. Esses luminosos estão instalados no trecho da Rua Marechal Deodoro, uma área autorizada pela prefeitura para se tornar um polo de publicidade digital – uma versão curitibana, em escala menor, da famosa Times Square de Nova York.

“É uma iniciativa que vem ao encontro da proposta de redesenvolvimento do Centro, do prefeito Eduardo Pimentel, que vai estimular quem tem interesse em dar mais visibilidade ao seu negócio a anunciar também nas fachadas, paredes e topos de edifícios”, disse o secretário municipal do Urbanismo, Almir Bonatto.

O potencial publicitário da área do Distrito de Mídia tem cerca de 20 mil m². A proposta é transformar o local em um centro de lançamento para grandes campanhas publicitárias.

Os três primeiros painéis luminosos recém-inaugurados têm dimensões de 4,50 metros de largura por 85 cm de altura. Estão instalados acima da fachada da Ótica Bella Visão, no mesmo edifício onde a tradicional Confeitaria Lancaster funcionou por aproximadamente cinco décadas, na Praça Zacarias. Esta é a nona loja do grupo óptico e a quinta no Centro da capital paranaense.

Os proprietários da loja Claudinei Barbieri Jora e Nayala Kauana Fernandes Morais Jora decidiram alugar e reformar o imóvel. Em seguida, aproveitaram as regras diferenciadas de publicidade externa estabelecidas pela Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) para a região.

Segundo Thiago Romano Bedenarski Antunes, gestor de marketing e tecnologia do empreendimento, o investimento foi de aproximadamente R$ 150 mil. “Compensa muito esse aporte porque a nossa expectativa é de crescimento, para a ótica e para os demais comerciantes que vieram conversar para saber como foi e quanto custou. O público está voltando e, em breve, não vai ter porta para locação por aqui”, prevê, apostando na retomada do movimento nas lojas físicas.

Telões na Marechal Deodoro

As novas possibilidades para os comerciantes da Marechal Deodoro que desejam aumentar a visibilidade das marcas e produtos estão definidas no Decreto 1891/2024, da prefeitura. O documento estabelece condições especiais para publicidade no trecho que vai da Travessa da Lapa, próximo ao Correio Velho, até a Praça Zacarias.

Além dos grandes painéis de LED ou neon no alto dos edifícios, que podem promover qualquer marca, os lojistas da região podem utilizar uma área maior do que a permitida pela legislação comum (Lei 8471/1994) para instalar letreiros na fachada, no topo e nas paredes. Os imóveis de interesse de preservação (UIPs) são exceção e precisam seguir normas específicas, conforme o Decreto 976/2024. Em todos os casos, é necessária a autorização dos condomínios.

Para instalar o telão, o comerciante precisa ter alvará de funcionamento e fazer uma solicitação no site da prefeitura. No formulário eletrônico disponível na página da SMU, basta informar o nome do estabelecimento e a área do imóvel que será ocupada pelo letreiro. O valor a ser pago pelo licenciamento é anual e varia de acordo com a metragem da área utilizada.