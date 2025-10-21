Atestado médico em Curitiba tem novas regras: entenda o que muda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba adotou, desde segunda-feira (20/10), novas regras para a emissão de atestado médico na capital paranaense. Conforme o município, o documento será fornecido apenas para pacientes internados ou que apresentarem doenças que justifiquem o afastamento do ambiente de trabalho.

Em casos de consultas que não terminem em internações, será emitido atestado referente ao período de permanência na Unidade de Saúde. Conforme Tatiane Filipak, secretária da pasta, aos demais casos, as “declarações de comparecimento” poderão ser solicitadas apenas na recepção, ao término do atendimento.

Tatiane diz que a iniciativa é uma maneira de dar condições aos médicos para que o atestado seja emitido apenas quando necessário, a fim de combater o assédio dentro dos consultórios.

A ação faz parte da campanha “Atestado Responsável”, desenvolvida pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Secretaria Estadual de Saúde (Sesa-PR) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR).

Procura por atestados é maior às segundas-feiras

De acordo com dados da SMS, existe uma procura maior por atendimento nas UPAs às segundas-feiras. Em média, são realizadas 3.333 classificações de risco nas UPAs aos domingos. Em contrapartida, nas segundas-feiras são cerca de 5.178, ou seja, um volume 55% maior.

Consequentemente a emissão de atestados bate recordes às segundas-feiras. De janeiro a setembro, os domingos somaram 45.465 atestados emitidos nas UPAs, contra 114.336 nas segundas-feiras – um número 2,5 vezes maior.

A análise por hora também indica que o período que concentra maior número de emissão de atestados médicos é entre às 8h e às 10h, período que coincide normalmente com o início das jornadas de trabalho. De janeiro a setembro de 2025, foram emitidos um total de 915,8 mil atestados médicos nas UPAs e unidades de saúde. Destes, 224.917 foram emitidos entre este horário.