Novo prédio da Câmara dos Vereadores de Curitiba será escolhido em concurso

Um novo capítulo na história de 332 anos da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) começa a ser escrito nesta quarta-feira (22/10). A instituição anuncia, no Palácio Rio Branco, a contratação do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PR) para realizar um concurso público nacional de arquitetura que definirá o projeto do Complexo da Nova Câmara.

O evento marca o lançamento da “pedra fundamental” do concurso e contará com a presença do presidente da CMC, Tico Kuzma (PSD), do presidente do IAB-PR, Luiz Eduardo Bini Gomes da Silva, e da presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Ana Zornig Jayme.

Durante a cerimônia, será apresentado o cronograma completo do concurso, que deve ter seu resultado divulgado no segundo semestre de 2026.

A iniciativa faz parte do programa “Curitiba De Volta Ao Centro”, desenvolvido pela Prefeitura, e pretende contribuir para a revitalização dos corredores histórico e cultural da capital paranaense. O novo complexo vai além de um simples prédio administrativo – a expectativa é que se torne um polo indutor de atividades no entorno da praça Eufrásio Correia, impulsionando o comércio local, a economia e a segurança pública.

+ Leia mais: Demolição de imóveis e o novo entorno do Largo da Ordem: O que vai mudar?

“Depois de décadas discutindo, a ideia de sede definitiva da Câmara está madura. Por sete anos, de 2009 a 2016, a CMC guardou dinheiro para a obra, mas naquele ano abdicou do projeto para socorrer as finanças do Município. Em 2022, o Ippuc nos apresentou um estudo que reacendeu o debate e levou à assinatura de um convênio com a Prefeitura. Queremos uma sede integrada à revitalização do Centro de Curitiba, que seja símbolo do compromisso com a cidade”, adianta Kuzma.

A decisão de realizar um concurso público nacional representa uma vitória para os arquitetos curitibanos. Desde 2014, os conselhos profissionais de arquitetura e engenharia vinham solicitando à CMC a retomada dessa tradição na capital do Paraná. Importantes marcos arquitetônicos da cidade, como o Teatro Guaíra (1948), o estádio Pinheirão (1970), o Anexo da Assembleia Legislativa (1976), os portais Alemão e Polonês (1991) e o Memorial Erbo Stenzel (2024) foram todos projetados por meio de concursos.

+ Veja também: Festival Bom Gourmet Curitiba tem combinações irresistíveis de carne e massa

A escolha do IAB-PR como organizador não foi por acaso. O instituto acumula experiência de mais de 120 concursos nacionais de arquitetura realizados no país. Fundado em 1962, antes mesmo da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, o IAB-PR contribuiu diretamente para a criação do Ippuc. Nomes como Luiz Forte Neto, Jaime Lerner e Lubomir Ficinski presidiram ambas as instituições.

A Câmara de Curitiba já ocupou mais de dez endereços diferentes ao longo de sua história até se estabelecer, em 1963, no Palácio Rio Branco. Com o passar dos anos, suas áreas administrativa e parlamentar foram distribuídas por anexos em imóveis próximos ao prédio histórico, criando um arranjo fragmentado e desintegrado de estruturas próprias e cedidas.

Essa configuração atual limita, por exemplo, a participação da população nas sessões, já que o plenário histórico comporta apenas 26 pessoas nas galerias.

“Com o concurso, a Câmara dá o passo que faltava para virar a página do improviso. A expectativa é que o escritório vencedor seja contratado para desenvolver o projeto executivo e, enfim, tenhamos uma sede planejada, moderna e funcional, à altura da história e das responsabilidades do Legislativo de Curitiba”, conclui Tico Kuzma, presidente da Câmara Municipal.