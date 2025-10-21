Demolição de imóveis e o novo entorno do Largo da Ordem: O que vai mudar?

Como parte do projeto Curitiba de Volta ao Centro, os entornos do Largo da Ordem estão recebendo novos investimentos em infraestrutura e cultura. A demolição de antigos imóveis desapropriados começou nesta segunda-feira (20/10), na Travessa Nestor de Castro. Segundo a prefeitura, serão feitas adequações nos terrenos para a instalação de estruturas temporárias de paisagismo, com jardinetes e floreiras que, além de revitalizar visualmente o entorno, contribuem para o aumento da permeabilidade do solo e a melhoria da drenagem urbana.

Esses elementos verdes ajudam a reduzir a temperatura superficial, diminuir o escoamento de águas pluviais e criar um microclima mais agradável, promovendo conforto ambiental e valorizando a paisagem histórica do Largo da Ordem.

O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e faz parte das ações estruturantes de requalificação da área central, voltadas à sustentabilidade urbana, à preservação do patrimônio histórico e à retomada do uso qualificado dos espaços públicos. Os terrenos utilizados foram declarados de utilidade pública em 2022, o que permitiu o início das intervenções preparatórias para a futura Rua da Memória.

Rua da Memória

A Rua da Memória integra o conjunto de ações do programa Curitiba de Volta ao Centro, voltadas à revitalização da região central. A estrutura vai ligar o Memorial de Curitiba à Casa da Memória, conectando espaços multiculturais que valorizam a história e o patrimônio cultural da cidade. A intervenção contribuirá para a recuperação urbana da região e para a valorização da arquitetura de prédios e monumentos do entorno. Também reforçará a mobilidade ativa, com calçadas ampliadas e Estrutura Cicloviária integrada ao sistema de transporte coletivo.

Com orçamento na ordem de R$ 9 milhões, a Rua da Memória vai utilizar tecnologia e recursos digitais para contar a história da cidade por meio de projeções nas fachadas das edificações históricas.

Reforma do Solar do Barão

O Solar do Barão, um dos mais importantes complexos culturais de Curitiba,

também passa por um amplo processo de revitalização – a primeira grande restauração desde que o espaço foi inaugurado como complexo cultural, em 1980. As obras incluem restauração estrutural, modernização elétrica e hidráulica, adequação de acessibilidade e atualização dos sistemas de climatização e segurança.

Com investimento de R$ 22 milhões, o projeto é de autoria do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e tem execução da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), sob coordenação da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). O objetivo é preservar o conjunto histórico e melhorar as condições de uso e visitação do espaço, tanto para artistas quanto para o público. O Solar abriga o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia, a Gibiteca e a Casa da Imagem, e será requalificado para receber novas exposições e projetos de arte contemporânea, reafirmando sua posição como referência nacional em formação e difusão das artes visuais.

O restauro preservará as características originais do edifício histórico, datado de 1880, ao mesmo tempo em que o adapta às exigências técnicas e de segurança atuais.

PRO Curitiba

As obras fazem parte do PRO Curitiba, o maior programa de investimentos da história da capital, com R$ 6 bilhões destinados a melhorias que transformam o dia a dia dos curitibanos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉