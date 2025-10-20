Curitiba derruba imóveis desapropriados no Centro para projeto de revitalização

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A prefeitura de Curitiba demoliu os imóveis desapropriados na Travessa Nestor de Castro, no Centro. Na última terça-feira (14/10), cinco comércios localizados na via foram fechados para o início de um projeto de ampliação do Memorial de Curitiba e da implantação da Rua da Memória.

A revitalização desse trecho do Centro Histórico de Curitiba foi anunciada em janeiro de 2024. Na ocasião, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) informou que a primeira etapa de obras envolveria a implantação da Rua da Memória na Travessa Nestor de Castro. A proposta é construir um tipo de ‘galeria’ que conectará o Memorial de Curitiba e a Casa da Memória.

Uma foto tirada nesta segunda-feira (20/10) mostra o avanço da retirada dos imóveis antigos. Responsável pela demolição, a Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação (Smati) afirma que o trabalho ainda não foi concluído totalmente, pois a área precisa passar por limpeza. De acordo com o município, o prazo de conclusão previsto para essa etapa é de dez dias úteis.

Os cinco imóveis desapropriados foram declarados de utilidade pública em 2022. Conforme a prefeitura, os estabelecimentos estavam sob determinação judicial para desocupação dos inquilinos “e cumprimento do mandado de imissão de posse em favor do município, que ajuizou as ações entre 2023 e 2024”.