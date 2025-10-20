Rua de bairro de Curitiba que foi palco para “zerinho” ganha sentido único

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (21/10), a Rua Antônio Hoffmann, no bairro Santa Quitéria, passa a operar em sentido único de circulação. O novo fluxo será estabelecido da Rua Irati em direção à Rua Bocaiúva. Pelas imagens do Google, o começo da Rua Antônio Hoffmann já foi utilizado para manobras ilegais, visto as marcações no asfalto.

A mudança é uma intervenção da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), que busca reorganizar o tráfego na região e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres que transitam diariamente pelo local.

Agentes de trânsito estarão posicionados na área para orientação aos condutores durante o período de adaptação. Vale destacar que, em caso de condições climáticas desfavoráveis como chuva ou forte garoa, a implementação da mudança poderá ser adiada.

A alteração no fluxo da via não foi realizada de forma aleatória. Antes de qualquer modificação no trânsito da cidade, a SMDT realiza estudos técnicos detalhados que analisam o volume de veículos, circulação de pedestres e possíveis impactos na fluidez do tráfego local.

Essas análises são baseadas no constante monitoramento realizado pela Superintendência e também nas solicitações recebidas através da Central 156 de atendimento ao cidadão e pelo programa Fala Curitiba, canais que permitem a participação da população nas decisões sobre mobilidade urbana.

