Athleticano tem perna quebrada por torcida rival em briga generalizada

Um torcedor do Athletico, de 32 anos, foi encaminhado ao Hospital do Cajuru com o joelho direito afundado após ser espancado em uma briga com torcedores do Coritiba, no bairro Cajuru. O homem teria sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 13h30, neste domingo (19/10).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a confusão teria começado ainda no Terminal Centenário e se estendido até a esquina entre as ruas Catulo da Paixão Cearense e Cap. Guilherme Bianchi.

O homem estaria armado com um porrete e teria corrido atrás de integrantes do time rival. Ao tentar atacar os torcedores do Coxa, ele escorregou e caiu. Neste momento, ele foi espancado.

Segundo a PM, testemunhas relatam que havia cerca de 50 pessoas envolvidas na confusão. De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal, ele foi socorrido em estado moderado, se queixando de dor.

Conforme a Prefeitura de Curitiba, equipes da GM atenderam diferentes brigas entre torcedores no início desta tarde, todas próximas ao Terminal do Centenário.