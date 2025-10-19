Torcedores do Coxa fazem emboscada para rivais, mas desfecho não foi o esperado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Torcedores do Coritiba que planejavam uma emboscada para torcedores do Athlético Paranaense foram pegos em flagrante no início da tarde deste domingo (19/10), no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Conforme a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tudo começou quando a equipe realizava a escolta de torcedores do time rubro-negro para o clássico entre os dois times, que acontece neste domingo no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória. A partida faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um pouco antes de saírem do terminal de ônibus do município, a corporação recebeu a informação de que torcedores do Coxa aguardavam os rivais próximo ao Terminal do Pinheirinho.

Segundo a GM, a equipe foi até o local e, ao chegar foi recebida a pedradas pelos torcedores. Diante do ocorrido, foram feitos disparos de armas não letais por parte da corporação.

Após a situação, os torcedores dispersaram e a rua foi liberada.