Ratinho Jr. avisa: se Atletiba tiver briga Paraná pode ter torcida única

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou, pelas redes sociais, que o estado poderá adotar torcida única se a Polícia Militar (PM) registrar confusões durante o clássico entre Athlético Paranaense e Coritiba, neste domingo (19/10). Segundo o governador, “futebol deve ser sinônimo de alegria, jamais de selvageria”.

“Hoje o futebol paranaense terá mais um clássico entre Athletico e Coritiba. As nossas forças de segurança estão com atenção máxima para garantir tranquilidade aos torcedores dos dois lados. Informo, entretanto, que caso a PM registre algum tipo de incidente, vamos atuar para que o Paraná adote torcida única nos estádios”, afirma Ratinho Júnior.

O jogo acontece a partir das 18h30, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória. A partida faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira (16/10), a PM promoveu um encontro entre as torcidas organizadas dos dois times para detalhar o plano de segurança durante o clássico. Segundo a corporação, o trabalho de segurança se iniciou nas primeiras horas de domingo e se estenderá horas após o término da partida.

Horários definidos para deslocamento

Conforme o planejamento, os torcedores do Athletico só poderiam transitar no transporte público até 13h30 neste domingo. O deslocamento da torcida do Coritiba aconteceu a partir das 14h30.

Para a locomoção da torcida organizada do Athletico, foram disponibilizados cerca de 20 ônibus. A saída estava marcada para às 15h30 em comboio acompanhado pela PMPR até o Couto Pereira.

Após o jogo, a torcida do Athletico deverá permanecer 30 minutos dentro do estádio para, então, ser liberada.