Athletiba terá comboio de ônibus e cronograma para deslocamento das torcidas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) promoveu um encontro entre as torcidas organizadas do Athlético Paranaense e do Coritiba para detalhar o plano de segurança durante o clássico Athletiba. A partida, que faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro, ocorre neste domingo (19/10), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória.

Segundo a PMPR, o trabalho de segurança iniciará nas primeiras horas de domingo e se estenderá horas após o término da partida. Para garantir a segurança de todos, foi estabelecido um cronograma de deslocamento para as torcidas.

Torcedores do Athletico devem transitar no transporte público até 13h30. O deslocamento da torcida do Coritiba será a partir das 14h30.

Para a locomoção da torcida organizada do Athletico, serão disponibilizados cerca de 20 ônibus. A saída está marcada para às 15h30 em comboio acompanhado pela PMPR até o Couto Pereira. Após o jogo, a torcida do Athletico deverá permanecer 30 minutos dentro do estádio para, então, ser liberada.

De acordo com a corporação, as demandas das torcidas foram ouvidas pela PMPR, reforçando o planejamento integrado para a realização do clássico.

O encontro reuniu lideranças das torcidas organizadas do Athletico Paranaense e do Coritiba, além de contar com a presença de representantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Ministério Público do Paraná (MPPR), Guarda Municipal de Curitiba, Quatro Barras e Campina Grande do Sul, Polícia Militar do Distrito Federal e representantes dos clubes.