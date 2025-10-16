Maneva traz show histórico para a Ópera de Arame nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em celebração aos 20 anos de carreira, a banda Maneva chega em Curitiba, nesta sexta-feira (17/10), para a apresentação do espetáculo “Maneva – 20 Anos – Origem” – turnê que marca nova fase da banda e promete um encontro “único” com o público, como descreve o vocalista Tales De Polli.

O trabalho celebra a trajetória dos músicos com um repertório repleto de sucessos que marcaram suas décadas, além de uma cenografia especial que promete encantar o público. A banda leva sua apresentação para a emblemática Ópera de Arame, a partir das 21h30.

“Celebrar nossa turnê de 20 anos nas cidades que fizeram parte da nossa trajetória é, ao mesmo tempo, nostálgico e revigorante. São muitos momentos vividos, encontros marcantes e uma troca que a gente leva pra vida. Vai ser bonito demais viver isso! Bora pro reggae”, comenta a banda.

A tour teve sua estreia em São Paulo, em abril, e já passou por festivais como Virada Cultural, João Rock, Coolritiba, ID Rio, entre outros. As próximas paradas contemplam cidades como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, além de Buenos Aires, na Argentina.

A proposta do especial é marcar o novo momento do grupo, de maturidade musical e artística, e revisitar faixas que moldaram a carreira da banda, como “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço” e “Seja Para Mim”.

“A galera pode se preparar que vai ser tudo muito carregado de emoção. Mas aquela nostalgia sem ser nostálgico exatamente, sem ser envelhecido. É tudo novo. Cenografia nova, repertório novo, novas produções, estamos colocando a nossa alma na preparação dessa turnê”, compartilha Tales.

A Ópera de Arame fica na Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba. Ainda há ingressos disponíveis ao preço inicial de R$ 75.